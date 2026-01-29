Sesc Goiás está com vagas abertas; veja como se inscrever
Instituição oferta cargos efetivos com benefícios e para diferentes níveis de escolaridade
O Sesc Goiás está com processo seletivo aberto para formação de cadastro reserva em Goiânia, com oportunidades em áreas distintas e contratação por prazo indeterminado.
As vagas são para atuação presencial e contemplam diferentes níveis de escolaridade.
Entre os cargos disponíveis está o de auxiliar de carga e descarga, função que exige ensino fundamental incompleto e disponibilidade para atuar em feriados e fins de semana.
A remuneração prevista é de R$ 2.179,10, com jornada de 44 horas semanais, além de vale-alimentação no valor de R$ 410.
Também há seleção para professor de Ciências do Ensino Fundamental – anos finais, destinada a profissionais com licenciatura em Biologia e experiência mínima de seis meses em sala de aula.
O cargo é horista, com valor de R$ 38,40 por hora/aula.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Sesc Goiás.
Após o cadastro, o candidato precisa confirmar a inscrição por meio do e-mail informado, sob risco de ser automaticamente desclassificado.
Passo a passo para se inscrever:
1. Acesse o Site do Sesc Goiás
2. Clique na Aba “Trabalhe Conosco”
3. Vá até o final da Pagina na seção “Nossas Oportunidades”
4. Escolha a vaga desejada e clique em “Ver Oportunidade”
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!