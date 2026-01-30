Prefeitura de Anápolis abre seleção para treinadores em diversas modalidades; veja como participar

Vagas são para o projeto Transformar e incluem esportes como futebol, jiu-jitsu e karatê

Samuel Leão - 30 de janeiro de 2026

Meninas em partida pelos Jogos da Primavera (Foto Divulgação)

A Prefeitura de Anápolis publicou, na quarta-feira (28), o edital de um novo processo seletivo destinado à contratação de Analistas de Esporte e Treinadores. Ao todo, estão sendo ofertadas 22 vagas para profissionais que atuarão no projeto Transformar, iniciativa que leva atividades esportivas gratuitas a diversas regiões da cidade.

As oportunidades contemplam uma ampla lista de modalidades, com destaque para as áreas de futebol e futsal, que sozinhas somam seis postos de trabalho.

Há ainda chances para instrutores de jiu-jitsu, judô, karatê, capoeira, basquete, handebol, taekwondo, kickboxing, vôlei, musculação, treinamento funcional e ritmos. O edital também prevê reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Para quem for selecionado, a remuneração mensal estimada é de R$ 1.800,00. Um dos atrativos da seleção é a jornada de trabalho, fixada em 20 horas semanais, o que permite aos profissionais conciliar a função com outras atividades.

Os interessados precisam ficar atentos aos prazos. O período de inscrições e entrega da documentação exigida começa na próxima segunda-feira (02) e segue até o dia 20 de fevereiro.

Após a fase de análise, a divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 04 de março. Já o resultado final, após o período de recursos, deve ser publicado em 13 de março, com a assinatura dos contratos ocorrendo entre os dias 16 e 20 do mesmo mês.

A lista completa com os critérios de seleção, requisitos específicos para cada modalidade e o formulário de inscrição podem ser conferidos no Diário Oficial do Município (DOM) publicado nesta quarta-feira (28).

