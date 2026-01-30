Trabalho dos sonhos: conheça o emprego que paga salário de R$ 60 mil e garante 250 dias de folga

Profissão em plataforma de petróleo oferece remuneração elevada, longos períodos de descanso e benefícios exclusivos, mas exige preparo técnico e psicológico

Gabriel Yuri Souto - 30 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Ganhar até R$ 60 mil por mês e ainda acumular mais de 250 dias de folga por ano parece distante da realidade da maioria dos trabalhadores.

No entanto, esse cenário faz parte da rotina de profissionais que atuam em plataformas de petróleo no Mar do Norte, especialmente na Noruega.

O modelo de trabalho adotado pelo setor offshore chama atenção pela combinação entre altos salários e longos períodos de descanso.

As empresas organizam a jornada em ciclos alternados. O profissional trabalha duas semanas consecutivas na plataforma e, logo depois, descansa quatro semanas inteiras em terra firme.

Com esse formato, o número de dias livres ao longo do ano cresce de forma significativa, permitindo mais tempo para viagens, projetos pessoais e convivência familiar.

Além disso, a remuneração anual pode chegar a cerca de R$ 720 mil. Esse valor coloca a carreira entre as mais bem pagas da indústria energética mundial e atrai trabalhadores de diferentes países interessados em estabilidade financeira e rápida acumulação de renda.

Escala de trabalho diferenciada amplia a qualidade de vida

Outro fator que impulsiona o interesse pela profissão é o pacote de benefícios oferecido pelas empresas.

Durante o período embarcado, o empregador assume todos os custos do trabalhador, incluindo passagens aéreas, transporte de helicóptero até a plataforma, alimentação, hospedagem e atendimento médico.

Na prática, o profissional quase não gasta dinheiro enquanto está em serviço, o que aumenta o poder de poupança ao final do mês.

Além disso, as plataformas oferecem estrutura de lazer para os momentos de descanso, com academia, salas de TV, espaços de jogos e áreas de convivência.

Embora os turnos sejam longos e alternem entre dia e noite, a rotina segue uma programação rígida. Essa organização garante previsibilidade ao trabalhador e reduz falhas operacionais em um ambiente que exige atenção constante.

Salário elevado vem acompanhado de exigências técnicas

Apesar das vantagens financeiras, o cargo exige preparo e responsabilidade. As empresas contratam profissionais com formação técnica ou superior em áreas como química industrial, engenharia ou processos industriais, além de certificações específicas de segurança.

No dia a dia, as equipes realizam as atividades sempre em dupla, o que reduz riscos e aumenta o controle sobre cada operação.

Mesmo assim, o ambiente offshore exige resistência física, disciplina e equilíbrio emocional, já que o trabalhador permanece distante da família durante semanas seguidas.

Ainda assim, muitos profissionais enxergam o trabalho como uma oportunidade única. Para quem busca altos salários, experiência internacional e longos períodos de folga, a carreira em plataformas de petróleo se consolida como uma das mais vantajosas do mercado global.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!