Caminhão sai da pista, pega fogo e duas pessoas morrem na BR-153

Com o impacto, as vítimas ficaram presas às ferragens e morreram carbonizadas

Pedro Ribeiro - 31 de janeiro de 2026

Cabine do veículo ficou parcialmente esmagada e as vítimas ficaram presas nas ferragens. (Foto: Divulgação/PRF)

Um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (31) resultou na morte de duas pessoas na BR-153, próximo a Santa Tereza de Goiás.

Um caminhão de nove eixos saiu da pista e, após colidir com árvores às margens da rodovia e acabou pegando fogo.

De acordo com análise preliminar feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo não deixou marcas de frenagem no asfalto, o que levanta a hipótese de que o condutor possa ter pegado no sono ou surpreendido por alguma condição que comprometeu a condução.

Com a força do impacto, a cabine do caminhão ficou parcialmente esmagada.

As vítimas ficaram presas às ferragens e morreram carbonizadas. O trabalho de identificação está sendo feito com apoio do proprietário do veículo e de pessoas próximas.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!