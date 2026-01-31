Caminhão sai da pista, pega fogo e duas pessoas morrem na BR-153

Com o impacto, as vítimas ficaram presas às ferragens e morreram carbonizadas

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
Caminhão sai da pista, pega fogo e duas pessoas morrem na BR-153
Cabine do veículo ficou parcialmente esmagada e as vítimas ficaram presas nas ferragens. (Foto: Divulgação/PRF)

Um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (31) resultou na morte de duas pessoas na BR-153, próximo a Santa Tereza de Goiás.

Um caminhão de nove eixos saiu da pista e, após colidir com árvores às margens da rodovia e acabou pegando fogo.

De acordo com análise preliminar feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo não deixou marcas de frenagem no asfalto, o que levanta a hipótese de que o condutor possa ter pegado no sono ou surpreendido por alguma condição que comprometeu a condução.

Com a força do impacto, a cabine do caminhão ficou parcialmente esmagada.

As vítimas ficaram presas às ferragens e morreram carbonizadas. O trabalho de identificação está sendo feito com apoio do proprietário do veículo e de pessoas próximas.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

