Têxtil Abril encerra atividades em Anápolis após quase três décadas na cidade
Anúncio foi feito por meio de comunicado divulgado pelas redes sociais
Em um comunicado publicado pelas redes sociais, a Têxtil Abril, uma das mais tradicionais lojas de Anápolis, anunciou o encerramento das atividades no município.
Na postagem, a instituição agradece aos clientes que fizeram parte da história da entidade, que permaneceu por 28 anos na Rua Engenheiro Portela.
Além disso, a loja convidou a comunidade anapolina para uma liquidação dos produtos, com 20% de desconto.
Em atividade desde 1974, a Têxtil Abril foi fundada na cidade de São Paulo (SP), e se espalhou com mais 12 unidades tanto na capital, quanto no interior paulista, além de Minas Gerais e, em Goiás, na cidade de Anápolis.
Confira a seguir a nota na íntegra:
Obrigado Anápolis.
Depois de 28 anos, a Loja Têxtil Abril de Anápolis encerra suas atividades na cidade.
Nossa gratidão a todos os clientes que fizeram parte dessa história e confiaram em nosso trabalho ao longo desses anos.
Como forma de agradecimento estamos liquidando todos os produtos da loja com 20% de desconto. Aproveite esta
oportunidade e venha se despedir da Têxtil Abril conosco.
