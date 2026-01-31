Têxtil Abril encerra atividades em Anápolis após quase três décadas na cidade

Anúncio foi feito por meio de comunicado divulgado pelas redes sociais

Augusto Araújo - 31 de janeiro de 2026

Têxtil Abril encerrou atividades em Anápolis após 28 anos. (Foto: Reprodução/ Google Maps)

Em um comunicado publicado pelas redes sociais, a Têxtil Abril, uma das mais tradicionais lojas de Anápolis, anunciou o encerramento das atividades no município.

Na postagem, a instituição agradece aos clientes que fizeram parte da história da entidade, que permaneceu por 28 anos na Rua Engenheiro Portela.

Além disso, a loja convidou a comunidade anapolina para uma liquidação dos produtos, com 20% de desconto.

Em atividade desde 1974, a Têxtil Abril foi fundada na cidade de São Paulo (SP), e se espalhou com mais 12 unidades tanto na capital, quanto no interior paulista, além de Minas Gerais e, em Goiás, na cidade de Anápolis.

Confira a seguir a nota na íntegra:

Obrigado Anápolis.

Depois de 28 anos, a Loja Têxtil Abril de Anápolis encerra suas atividades na cidade.

Nossa gratidão a todos os clientes que fizeram parte dessa história e confiaram em nosso trabalho ao longo desses anos.

Como forma de agradecimento estamos liquidando todos os produtos da loja com 20% de desconto. Aproveite esta

oportunidade e venha se despedir da Têxtil Abril conosco.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!