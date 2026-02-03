Chega de costelinha de porco seca: chef ensina como deixá-la macia e suculenta na airfryer

Com pequenos ajustes no preparo e no controle da temperatura, a airfryer pode virar a melhor aliada para uma costelinha suína perfeita

Isabella Valverde - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Quem já tentou fazer costelinha de porco na airfryer sabe: basta um descuido para a carne sair ressecada e sem vida. A boa notícia é que o problema não está no aparelho, mas em alguns erros comuns que podem ser facilmente corrigidos.

Segundo especialistas em carnes, a suculência começa muito antes de apertar o botão da airfryer. Tirar a costelinha da geladeira com antecedência é um passo simples, mas essencial, já que a carne em temperatura mais próxima da ambiente cozinha de forma mais uniforme.

Outro ponto decisivo é o tempero. Sal, alho, ervas e especiarias precisam de tempo para agir. Quando aplicados com antecedência, eles não apenas realçam o sabor, como também ajudam a manter a maciez da carne.

A marinada entra como um verdadeiro trunfo no preparo. Ingredientes levemente ácidos, como limão ou vinagre de maçã, auxiliam na quebra das fibras da carne, deixando a costelinha mais macia. O ideal é que ela fique marinando por algumas horas, ou até de um dia para o outro, sempre refrigerada.

Na hora de levar à airfryer, um truque simples faz toda a diferença: envolver a costelinha em papel-alumínio na primeira etapa do preparo. Isso cria um ambiente úmido, semelhante ao cozimento no vapor, permitindo que a carne cozinhe lentamente sem perder seus sucos naturais.

A temperatura também precisa ser bem controlada. Começar o preparo em uma faixa mais baixa, entre 160 °C e 170 °C, por cerca de 25 a 30 minutos, ajuda a garantir maciez. Só depois desse tempo é indicado retirar o papel-alumínio, aumentar a temperatura para aproximadamente 200 °C e deixar dourar por mais alguns minutos.

Virar a costelinha durante o processo é fundamental para que o calor se distribua de maneira uniforme. Se a peça for muito grossa, cortá-la em partes menores facilita o cozimento e evita que a carne fique seca por fora e crua por dentro.

Pequenos cuidados finais elevam ainda mais o resultado. Pincelar azeite ou manteiga derretida ajuda a preservar a umidade e intensifica o sabor. Após o preparo, deixar a costelinha descansar por alguns minutos antes de servir permite que os sucos se redistribuam, garantindo uma carne macia e irresistível.

Com essas técnicas simples, a costelinha na airfryer deixa de ser um risco e passa a ser uma opção prática, suculenta e cheia de sabor para qualquer ocasião.

