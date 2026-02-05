Câmeras mostram momento em que borracheiro é assassinado em Anápolis
Execução ocorreu em plena luz do dia e durou menos de um minuto
Imagens de câmeras de segurança flagraram o assassinato do borracheiro Marcelino Bueno Júnior, de 40 anos, dentro de uma borracharia em Anápolis, nesta quinta-feira (05).
A execução durou menos de um minuto.
No vídeo, o suspeito aparece caminhando tranquilamente até a borracharia.
Em seguida, ele entra no estabelecimento e, instantes depois, sai correndo, logo após os disparos que atingiram a vítima.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem morreu ainda no local.
Uma mulher foi presa por envolvimento no caso, e o suspeito dos disparos segue foragido.
A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).
