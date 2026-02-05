Câmeras mostram momento em que borracheiro é assassinado em Anápolis

Execução ocorreu em plena luz do dia e durou menos de um minuto

Da Redação - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Imagens de câmeras de segurança flagraram o assassinato do borracheiro Marcelino Bueno Júnior, de 40 anos, dentro de uma borracharia em Anápolis, nesta quinta-feira (05).

A execução durou menos de um minuto.

No vídeo, o suspeito aparece caminhando tranquilamente até a borracharia.

Em seguida, ele entra no estabelecimento e, instantes depois, sai correndo, logo após os disparos que atingiram a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem morreu ainda no local.

Uma mulher foi presa por envolvimento no caso, e o suspeito dos disparos segue foragido.

A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

VÍDEO ❗️ Câmeras mostram momento em que borracheiro é assassinado em Anápolis Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/SZMukSnzQd — Portal 6 (@portal6noticias) February 6, 2026

