Câmeras mostram momento em que borracheiro é assassinado em Anápolis

Execução ocorreu em plena luz do dia e durou menos de um minuto

Da Redação -
(Foto: Reprodução)

Imagens de câmeras de segurança flagraram o assassinato do borracheiro Marcelino Bueno Júnior, de 40 anos, dentro de uma borracharia em Anápolis, nesta quinta-feira (05).

A execução durou menos de um minuto.

No vídeo, o suspeito aparece caminhando tranquilamente até a borracharia.

Em seguida, ele entra no estabelecimento e, instantes depois, sai correndo, logo após os disparos que atingiram a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem morreu ainda no local.

Uma mulher foi presa por envolvimento no caso, e o suspeito dos disparos segue foragido.

A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

