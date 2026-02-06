Como saber se o ovo está estragado: truque simples ensinado por donas de casa ajuda a identificar antes da receita

Método rápido com água, cheiro e aparência ajuda a evitar o consumo de ovos estragados e reduz riscos à saúde

Isabella Victória - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Antes de quebrar o ovo na frigideira ou misturar os ingredientes da receita, um detalhe quase esquecido pode evitar dor de cabeça — e até problemas de saúde.

Presente diariamente na mesa dos brasileiros, o ovo exige atenção redobrada quando o assunto é conservação.

Um método caseiro, passado de geração em geração, ajuda a descobrir em segundos se ele ainda está próprio para consumo.

Por que o cuidado é necessário?

O consumo de ovos podres e estragados pode causar intoxicação alimentar, com sintomas que vão de mal-estar a quadros mais graves.

Por isso, aprender a reconhecer sinais de deterioração é uma forma simples e eficaz de se proteger, sem precisar de equipamentos ou conhecimentos técnicos.

Como identificar um ovo estragado

Um dos truques mais conhecidos envolve apenas um copo com água.

Ao colocar o ovo dentro, o comportamento dele revela muito sobre sua qualidade. Se afundar e permanecer deitado no fundo, está fresco.

Caso fique em pé ou boie, o ideal é descartá-lo. Isso acontece porque, com o tempo, gases se acumulam dentro da casca, alterando sua densidade.

Além do teste da água, o cheiro também é um grande aliado. Ovos estragados liberam um odor forte e desagradável logo após serem quebrados, algo impossível de confundir.

A aparência também deve ser observada: clara muito líquida, gema espalhada ou com coloração alterada são sinais de alerta.

Como armazenar sem riscos

Manter os ovos refrigerados, evitar mudanças bruscas de temperatura e não lavá-los antes de guardar são cuidados que fazem toda a diferença.

Além disso, a lavagem remove uma proteção natural da casca, facilitando a entrada de microrganismos.

No preparo, a recomendação é sempre cozinhar bem o alimento e nunca reutilizar ovos que ficaram muito tempo fora da geladeira.

Contudo, pequenos cuidados no dia a dia ajudam a preservar a qualidade do ovo e garantem mais segurança nas refeições.

