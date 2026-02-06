Como saber se o ovo está estragado: truque simples ensinado por donas de casa ajuda a identificar antes da receita
Método rápido com água, cheiro e aparência ajuda a evitar o consumo de ovos estragados e reduz riscos à saúde
Antes de quebrar o ovo na frigideira ou misturar os ingredientes da receita, um detalhe quase esquecido pode evitar dor de cabeça — e até problemas de saúde.
Presente diariamente na mesa dos brasileiros, o ovo exige atenção redobrada quando o assunto é conservação.
Um método caseiro, passado de geração em geração, ajuda a descobrir em segundos se ele ainda está próprio para consumo.
Por que o cuidado é necessário?
O consumo de ovos podres e estragados pode causar intoxicação alimentar, com sintomas que vão de mal-estar a quadros mais graves.
Por isso, aprender a reconhecer sinais de deterioração é uma forma simples e eficaz de se proteger, sem precisar de equipamentos ou conhecimentos técnicos.
Como identificar um ovo estragado
Um dos truques mais conhecidos envolve apenas um copo com água.
Ao colocar o ovo dentro, o comportamento dele revela muito sobre sua qualidade. Se afundar e permanecer deitado no fundo, está fresco.
Caso fique em pé ou boie, o ideal é descartá-lo. Isso acontece porque, com o tempo, gases se acumulam dentro da casca, alterando sua densidade.
Além do teste da água, o cheiro também é um grande aliado. Ovos estragados liberam um odor forte e desagradável logo após serem quebrados, algo impossível de confundir.
A aparência também deve ser observada: clara muito líquida, gema espalhada ou com coloração alterada são sinais de alerta.
Como armazenar sem riscos
Manter os ovos refrigerados, evitar mudanças bruscas de temperatura e não lavá-los antes de guardar são cuidados que fazem toda a diferença.
Além disso, a lavagem remove uma proteção natural da casca, facilitando a entrada de microrganismos.
No preparo, a recomendação é sempre cozinhar bem o alimento e nunca reutilizar ovos que ficaram muito tempo fora da geladeira.
Contudo, pequenos cuidados no dia a dia ajudam a preservar a qualidade do ovo e garantem mais segurança nas refeições.
