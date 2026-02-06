Delegada Aline Lopes faz novo alerta aos pais após adolescente do DF ser extorquida por homem conhecido no Roblox

Titular da DPCA em Anápolis reforçou a necessidade de monitoramento constante

Samuel Leão - 06 de fevereiro de 2026

Delegada expôs o caso do homem preso em Brasília. (Foto: Reprodução/@delegada_alinelopes)

A delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, Aline Lopes, utilizou as redes sociais para expor um caso grave, ocorrido no Distrito Federal (DF), envolvendo o jogo infantil Roblox, e reforçou um alerta aos pais e responsáveis para os perigos do mundo digital.

“Um homem de 19 anos foi preso após ameaçar divulgar cenas íntimas de uma adolescente, de 15 anos, que ele conheceu no Roblox. Segundo a polícia, esse homem conheceu a vítima no jogo e iniciaram um relacionamento, com troca de vídeos íntimos”, detalhou a delegada.

Conforme a investigação, o criminoso não aceitou o término da relação e passou a extorquir a menor de idade, invadindo o computador dela e exigindo novos conteúdos sob ameaça de exposição pública.

Aline Lopes destacou que a família percebeu mudanças no comportamento da adolescente e, ao revistar o celular, descobriu o pesadelo que ela vivia.

A prisão do suspeito no DF serviu de gancho para um alerta prático: “Se você permite que o seu filho acesse o Roblox, ative o controle parental e monitore o que ele tem jogado e assistido. Se possível, bloqueie os chats para impedir que ele tenha contato com estranhos”, orientou a titular da DPCA.

Filtros falhos e a responsabilidade familiar

Um dos pontos mais críticos levantados pela delegada é a falsa sensação de segurança que as plataformas transmitem.

“Observe que o Roblox não impediu a troca de mensagens de cunho íntimo entre a adolescente e esse homem. É você que deve monitorar e controlar as conversas”, disparou, reforçando que os filtros automáticos das empresas muitas vezes falham em detectar conversas maliciosas.

Este novo alerta surge pouco tempo após uma outra denúncia feita pela delegada em 27 de janeiro, quando ela já havia sinalizado os riscos ocultos na plataforma.

Naquela ocasião, a autoridade policial advertiu que criminosos utilizam avatares inofensivos para ganhar a confiança das crianças, o que facilita o “grooming” (aliciamento infantil).

Caso os pais identifiquem qualquer irregularidade, conversas suspeitas ou mudanças drásticas no comportamento dos filhos, a orientação é procurar imediatamente a Polícia Civil (PC).

É PRECISO ATENÇÃO! ‼️ Delegada Aline Lopes faz novo alerta aos pais após adolescente do DF ser extorquida por homem conhecido no Roblox Leia: pic.twitter.com/OVpcF62F5N — Portal 6 (@portal6noticias) February 6, 2026

