Jovem que esfaqueou companheira e tentou abusar de criança é condenado a 20 anos de prisão em Anápolis

Gilmar Luiz dos Santos foi flagrado mostrando a genitália para uma das enteadas, o que gerou uma discussão e, logo depois, a tentativa de feminicídio

Ícaro Gonçalves - 06 de fevereiro de 2026

Jovem foi localizado em uma cerâmica de Campo Limpo. (Foto: Reprodução)

Gilmar Luiz dos Santos, jovem de 22 anos denunciado por esfaquear a companheira e tentar abusar sexualmente de uma criança de 10 anos, em Anápolis, foi condenado nesta quinta-feira (05) a 20 anos de prisão.

O crime ocorreu logo no dia 1º de janeiro de 2025, no bairro Recanto do Sol. Segundo a investigação, a companheira de Gilmar o flagrou mostrando a genitália para uma das filhas, situação que gerou uma discussão e, logo depois, a tentativa de feminicídio.

Para tentar escapar da Polícia, o criminoso fugiu para a cidade Campo Limpo de Goiás e se disfarçou como servente em uma fábrica de cerâmicas, mas logo foi encontrado e preso no dia 02 de janeiro.

Na abordagem, ele confessou a prática dos crimes. Também revelou ter jogado a faca usada no crime em um lote baldio, no bairro onde ocorreu o crime, em Anápolis. A arma foi encontrada pelos policiais e apreendida.

Denúncia

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), por meio da 13ª Promotoria de Anápolis, relata que o casal vivia em união estável há mais de dois anos.

Ao tentar matar a companheira, Gilmar primeiro usou uma tesourinha de cortar unha e, em seguida, uma faca de açougue, aplicando diversos golpes nos braços, peitos, testa, cabeça, pescoço e mãos da vítima.

Durante o julgamento, o promotor de Justiça Guilherme Vicente de Oliveira sustentou que Gilmar agiu de forma livre e consciente, em contexto de violência doméstica e familiar.

A pena de 20 anos de prisão deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Além disso, o réu, que já se encontrava preso, não poderá recorrer da sentença em liberdade.

