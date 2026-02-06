PM prende seis suspeitos de furtar arma de policial baleado na cabeça, em Goiânia
Isaque Ayalas Ribeiro foi atingido enquanto tentava apartar uma discussão com outro indivíduo, que estava armado
A Polícia Militar (PM) prendeu seis pessoas suspeitas de participação no furto e na ocultação da arma pertencente ao policial Isaque Ayalas Ribeiro Lustosa, de 28 anos, baleado na cabeça em frente a um posto de combustíveis no Residencial Center Ville, em Goiânia.
De acordo com relatos de testemunhas, a confusão teve início quando um jovem, de 22 anos, iniciou uma briga com outra pessoa que estava próxima a uma motocicleta.
Nas imagens, registradas por câmeras de segurança, é possível ver o agressor, armado, agredindo o outro rapaz; momento em que Isaque decidiu intervir para cessar a agressão.
O policial então se aproxima, de arma em punho, mas é alvejado e revida a agressão, efetuando disparos.
O jovem que trocou tiros com o militar foi levado ao Hospital Santa Bárbara, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pouco tempo depois.
Já Isaque foi levado em estado grave ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).
Em resposta ao Portal 6, a unidade afirmou na manhã desta sexta-feira (06) que o paciente segue internado no Pronto Socorro da unidade, possui estado geral grave e respira por ajuda de aparelhos.
Arma furtada
Após a troca de tiros, um fato que causou consternação nas forças de segurança foi a arma do policial ter sido furtada por populares que estavam na cena.
Policiais da ROTAM, GIRO, Batalhão de Choque, Força Tática, 7º BPM, 42º BPM e da agência de inteligência se uniram ante a agressão contra o colega e conseguiram localizar seis pessoas suspeitas de envolvimento no furto e ocultação da pistola.
Entre os detidos estão um frentista, uma funcionária da loja de conveniência de um posto de combustíveis e um motorista de aplicativo, que teria sido responsável por levar a arma até a região de Aragoiânia, onde o material seria negociado.
