PM prende seis suspeitos de furtar arma de policial baleado na cabeça, em Goiânia

Isaque Ayalas Ribeiro foi atingido enquanto tentava apartar uma discussão com outro indivíduo, que estava armado

Davi Galvão - 06 de fevereiro de 2026

Seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no furto e ocultação da arma do policial. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu seis pessoas suspeitas de participação no furto e na ocultação da arma pertencente ao policial Isaque Ayalas Ribeiro Lustosa, de 28 anos, baleado na cabeça em frente a um posto de combustíveis no Residencial Center Ville, em Goiânia.

De acordo com relatos de testemunhas, a confusão teve início quando um jovem, de 22 anos, iniciou uma briga com outra pessoa que estava próxima a uma motocicleta.

Nas imagens, registradas por câmeras de segurança, é possível ver o agressor, armado, agredindo o outro rapaz; momento em que Isaque decidiu intervir para cessar a agressão.

O policial então se aproxima, de arma em punho, mas é alvejado e revida a agressão, efetuando disparos.

O jovem que trocou tiros com o militar foi levado ao Hospital Santa Bárbara, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pouco tempo depois.

Já Isaque foi levado em estado grave ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Em resposta ao Portal 6, a unidade afirmou na manhã desta sexta-feira (06) que o paciente segue internado no Pronto Socorro da unidade, possui estado geral grave e respira por ajuda de aparelhos.

Arma furtada

Após a troca de tiros, um fato que causou consternação nas forças de segurança foi a arma do policial ter sido furtada por populares que estavam na cena.

Policiais da ROTAM, GIRO, Batalhão de Choque, Força Tática, 7º BPM, 42º BPM e da agência de inteligência se uniram ante a agressão contra o colega e conseguiram localizar seis pessoas suspeitas de envolvimento no furto e ocultação da pistola.

Entre os detidos estão um frentista, uma funcionária da loja de conveniência de um posto de combustíveis e um motorista de aplicativo, que teria sido responsável por levar a arma até a região de Aragoiânia, onde o material seria negociado.

