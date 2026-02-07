Zé Neto & Cristiano já têm data para voltar a Anápolis após 3 anos

Show será na Estância Nobel e contará com um estrutura totalmente coberta e conceito 100% open bar

Ícaro Gonçalves - 07 de fevereiro de 2026

Dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano (Foto: Reprodução/Instagram)

Os anapolinos fãs de Zé Neto & Cristiano já podem comemorar e reservar uma espaço na agenda para o dia 04 de abril. Isso porque a data foi escolhida para o próximo show da dupla na cidade.

A volta da dupla à Anápolis acontece após quase três anos desde o último show. Donos de um extenso repertório de sucessos sertanejos, os artistas devem trazer a Anápolis alguns hits clássicos, mas também novas músicas estouradas nos streamings digitais.

Segundo informações, o mega evento será na Estância Nobel, espaço com entrada pela GO 222. Contará com um estrutura totalmente coberta e um formato de show pensado para oferecer experiência única a quem participar.

Também serão disponibilizados setores especiais, além da reserva de camarotes.

Os ingressos, porém, ainda não foram liberados para venda, o que deve ocorrer em breve. A apresentação também contará com conceito 100% open bar.

Carreira de sucesso

Quando se fala em músicas que marcaram época, a dupla Zé Neto & Cristiano se destaca.

Entre alguns dos principais hits, amados pelo público, estão “Seu Polícia”, “Largado às Traças”, “Notificação Preferida”, “Status Que Eu Não Queria”, “Bebida na Ferida” e, claro, “S de Saudade”.

Em Goiás, a dupla mantém uma relação próxima com os fãs e já passou por Anápolis em diferentes ocasiões, sendo que o último show foi no Parque de Exposições Agropecuárias, em 2023.

As apresentações na cidade costumam atrair grande público e reforçam a força do sertanejo no calendário cultural anapolino.

