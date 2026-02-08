Jovens que vivem com os pais podem receber auxílio de mais de R$ 700 por mês

Mudança no Ingreso Mínimo Vital permite pedido individual mesmo com moradia em família e pode chegar a 733,6 euros por mês em 2026

Gustavo de Souza - 08 de fevereiro de 2026

Uma novidade na Espanha está chamando atenção por prometer aliviar o orçamento de famílias onde adultos ainda dividem o mesmo teto. A partir de 2026, regras do Ingreso Mínimo Vital (IMV) foram ajustadas para permitir que parte desse público possa solicitar o benefício de forma individual, mesmo sem morar sozinho.

O valor pode chegar a cerca de 733,6 euros mensais, quantia que, em conversão direta, fica bem acima de R$ 700. O montante exato, porém, varia conforme renda, patrimônio e composição do domicílio.

A medida se conecta a um problema conhecido no país: jovens adultos que adiam a saída de casa por causa de trabalho instável e aluguel alto. A proposta é ampliar a rede de proteção para quem está em situação de vulnerabilidade.

O que é o IMV e por que a regra chamou atenção em 2026

O IMV é uma prestação da Seguridade Social espanhola criada para garantir um nível mínimo de renda a quem comprova vulnerabilidade econômica. O próprio governo centraliza consulta, simulação e solicitação em seus canais oficiais.

Em 2026, a “virada” destacada por veículos espanhóis é a possibilidade de alguns solicitantes serem considerados beneficiários individuais mesmo vivendo no mesmo endereço que a família. A lógica é separar situações em que a pessoa não integra a mesma “unidade econômica” do domicílio.

Na prática, isso abre caminho para pedidos que antes ficavam travados por conta da composição familiar. Ainda assim, o IMV não é automático e depende de cumprir critérios, inclusive os relacionados a renda e patrimônio.

Quem pode solicitar morando com a família e quanto pode receber

As regras citadas nas reportagens apontam foco em pessoas a partir de 23 anos, com exigência de comprovações sobre coabitação e independência econômica. A ideia é evitar que quem vive sob o mesmo teto seja sempre tratado como parte de um único “pacote” financeiro.

Sobre valores, publicações espanholas e análises financeiras indicam que a quantia mínima para um adulto em 2026 fica em torno de 733,6 euros por mês, podendo aumentar conforme a estrutura do lar (como presença de menores e unidades monoparentais).

O ponto central é este: o IMV funciona como um complemento até um patamar, então renda e bens contam no cálculo. Por isso, duas pessoas na mesma cidade podem ter resultados bem diferentes ao simular o benefício.

Como pedir, onde consultar e quais cuidados tomar

A forma mais segura de entender se há direito é usar os canais oficiais da Seguridade Social, que oferecem explicação do benefício e ferramentas de consulta e simulação.

Em geral, são solicitados dados de residência, comprovação de situação econômica e informações do domicílio. O processo pode ser feito de modo digital, mas a orientação é reunir documentos antes para evitar indeferimentos.

Também vale atenção a um detalhe: matérias virais costumam simplificar regras e tratar o valor máximo como “garantido”. No IMV, o valor depende de critérios e pode ser menor conforme renda e patrimônio do solicitante.

