Por 2 a 0, Anápolis vence Anapolina em clássico no Jonas Duarte

Resultado no encerramento da fase classificatória muda o cenário do mata-mata e recoloca o Galo da Comarca diante do Vila Nova no Campeonato Goiano

Pedro Ribeiro - 08 de fevereiro de 2026

Anápolis e Anapolina no Jonas Duarte. (Foto: Divulgação/Vinícius Canuto/AFC)

O Anápolis confirmou o favoritismo no clássico regional e superou a Anapolina por 2 a 0, neste domingo (8), no Estádio Jonas Duarte, em jogo que fechou a primeira fase do Campeonato Goiano.

A vitória garantiu ao Galo da Comarca a classificação para as quartas de final e definiu um novo confronto contra o Vila Nova na sequência da competição.

O time da casa começou pressionando e abriu vantagem logo nos minutos iniciais. Em uma jogada rápida após arremesso lateral, a defesa da Anapolina não conseguiu afastar, e Matheus Lagoa aproveitou o espaço para finalizar com força e inaugurar o placar ainda no começo da partida.

Com o resultado favorável, o Anápolis passou a administrar melhor o jogo, controlando as ações e explorando os erros do adversário.

No segundo tempo, a postura foi mantida, e a equipe ampliou após falha na saída de bola da Rubra. A jogada terminou com Leonan arriscando de fora da área e acertando um chute preciso, sem chances para o goleiro.

O triunfo levou o Anápolis aos 11 pontos, suficientes para a sétima colocação, garantindo presença no mata-mata da competição. O adversário nas quartas de final será o Vila Nova, que terminou a fase inicial entre os primeiros colocados e terá o mando do jogo decisivo.

Mesmo com a derrota, a Anapolina também avançou e encerrou a primeira fase com 12 pontos, na sexta posição.

A equipe enfrentará a Jataiense nas quartas de final, com o duelo de ida em Anápolis e a partida decisiva marcada para o Estádio Arapucão, em Jataí.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!