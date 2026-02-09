Com orçamento de quase R$ 1 bi, novo Anel Viário deverá conectar 5 municípios da Grande Goiânia

visa diminuir fluxo de veículos pesados no trecho urbano da BR-153, reduzindo congestionamentos e aumentando a segurança viária

Ícaro Gonçalves - 09 de fevereiro de 2026

Com 44 km de extensão, a futura via deve atravessar Goianápolis, Senador Canedo, Goiânia, Aparecida de Goiânia, e terminar no município de Hidrolândia (Imagem: Triunfo Concebra)

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, anunciou que o projeto do novo Anel Viário da Região Metropolitana foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, o que garantirá os recursos para a execução das obras.

A previsão é de que a obra seja uma nova via de ligação da capital a outros quatro municípios. O projeto atualizado da rodovia está orçado em R$ 948 milhões, conforme o Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), e terá cerca de 44 km de extensão.

A via começará em Goianápolis, em área próxima ao posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-153. Depois seguirá por Senador Canedo, Goiânia e Aparecida de Goiânia, e terminará no município de Hidrolândia.

Também estão previstas a construção de 10 pontes e 35 viadutos. O pavimento terá como base o solo-cimento com revestimento rígido, que garante maior durabilidade. O volume projetado para o tráfego na via é de 21.844 veículos até o ano de 2035.

Inclusão no PAC

A articulação feita para inclusão do novo Anel Viário nos recursos do PAC ocorreu em Brasília, por parte do prefeito Sandro Mabel, juntamente com o deputado federal José Nelto, o senador Vanderlan Cardoso, além da bancada goiana no Congresso Nacional.

Considerada estratégica para a mobilidade urbana e logística da capital, o Anel Viário visa diminuir fluxo de veículos pesados no trecho urbano da BR-153, reduzindo congestionamentos e aumentando a segurança viária.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!