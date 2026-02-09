Festa clandestina com adolescentes, drogas e som alto acaba em correria com chegada da PM, em Pirenópolis

Diversos jovens fugiram para o meio do mato e deixaram veículos para trás, enquanto outros escaparam em carros e motos pela rodovia

Ícaro Gonçalves - 09 de fevereiro de 2026

Diversos adolescentes fugiram para o meio do mato e deixaram veículos para trás, enquanto outros escaparam em carros e motos pela rodovia (Imagem: Reprodução)

Um festa clandestina com mais de 100 pessoas, incluindo diversos adolescentes, som alto e consumo de drogas foi interrompida pela Polícia Militar (PM) na madrugada do último domingo (08), na zona Rural de Pirenópolis.

Segundo apurado pelo Portal 6, o evento ocorria em um terreno de chão batido, às margens da GO-338. Vários carros estavam parados, bloqueando a passagem de quem trafegava pelo local.

Além disso, quatro veículos usavam equipamentos de som em volume extremamente alto, o que estava causando transtornos aos moradores da região.

Após denúncia feita por telefone, três viaturas com cinco policiais se dirigiram ao local. Com a chegada das equipes de segurança, houve correria generalizada.

Diversos jovens e adolescentes fugiram para o meio do mato e deixaram veículos para trás, enquanto outros escaparam em carros e motos pela rodovia.

No local, os policiais identificaram o fornecimento de bebidas alcoólicas e drogas aos adolescentes, com frascos de lança-perfume caídos ao chão.

Alguns menores que permaneceram no local foram apreendidos e identificados. Eles foram levados para a delegacia e os responsáveis legais foram chamados, assim como o Conselho Tutelar.

Além disso, os militares identificarem um caso em que um carro foi entregue para um menor de idade, o que também será apurado.

Segundo informações, dois pais de adolescentes que foram chamados para a delegacia já chegaram ao local bêbados. As informações e envolvidos seguem sob investigação.

