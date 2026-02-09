Médicos explicam quantas vezes é preciso ir à academia para ter resultados

Especialistas detalham quantos treinos semanais são suficientes para saúde, emagrecimento e ganho de massa muscular

Isabella Victória - 09 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Ivan Samkov/Pexels)

Basta observar alguns minutos dentro de uma academia para perceber: nem todo mundo está ali pelo mesmo motivo.

Enquanto alguns querem emagrecer, outros buscam músculos mais definidos e há ainda quem quer apenas manter a saúde em dia ou aliviar o estresse da rotina.

Essa diversidade de objetivos muda completamente a resposta para uma pergunta comum: quantas vezes por semana é preciso treinar para ter resultados?

De acordo com médicos e especialistas em atividade física, não existe uma regra única.

A frequência ideal de exercícios varia conforme a meta, o condicionamento físico e o estilo de vida de cada pessoa.

Para quem quer saúde e prevenção de doenças

Se o objetivo é sair do sedentarismo e cuidar do coração, a recomendação médica é mais simples do que muitos imaginam.

Frequência indicada: 2 a 3 vezes por semana

Essa regularidade já é suficiente para melhorar a circulação sanguínea, controlar colesterol e glicemia, reduzir o risco de infarto e AVC, além de fortalecer ossos e músculos.

O mais importante, segundo os especialistas, é manter a constância, mesmo com treinos mais curtos ou moderados.

Para quem busca emagrecimento

No caso da perda de peso, a estratégia costuma combinar musculação com exercícios aeróbicos.

Frequência indicada: 3 a 5 vezes por semana

A musculação ajuda a acelerar o metabolismo e preservar massa muscular, enquanto atividades como caminhada, corrida ou bicicleta aumentam o gasto calórico.

Médicos reforçam que a regularidade semanal, aliada a uma alimentação equilibrada, é determinante para resultados progressivos e sustentáveis.

Para quem quer ganhar massa muscular

Já quem tem foco em hipertrofia precisa de um estímulo maior — mas com cautela.

Frequência indicada: 4 a 6 vezes por semana, com divisão de grupos musculares

Segundo especialistas, o crescimento muscular acontece durante o descanso.

Por isso, treinar o mesmo músculo todos os dias não é recomendado.

O ideal é alternar os grupos musculares e respeitar o tempo de recuperação para evitar lesões e queda de desempenho.

Para quem busca bem-estar e alívio do estresse

Nem todo treino precisa ter meta estética. Para muitas pessoas, a academia funciona como um refúgio mental.

Frequência indicada: 2 a 4 vezes por semana

Nesse caso, atividades leves ou moderadas já promovem liberação de endorfina, melhora do humor e redução da ansiedade.

O foco está mais na sensação de bem-estar do que em números ou resultados físicos.

O equilíbrio é o verdadeiro resultado

Médicos são unânimes em afirmar que treinar mais nem sempre significa treinar melhor.

Excesso de exercícios, sem descanso adequado, pode causar fadiga, lesões e até desmotivação.

Por isso, ouvir o próprio corpo e contar com orientação profissional faz toda a diferença.

No fim, o melhor treino é aquele que se encaixa na rotina e pode ser mantido ao longo do tempo — porque os verdadeiros resultados não vêm da pressa, mas da consistência.

