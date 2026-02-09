Testemunhas dizem que motocicleta que atropelou vereador Carlim da Feira estava em alta velocidade; veja dinâmica do acidente

Parlamentar chegou a ser socorrido e levado para o Heana, mas não resistiu. Polícia Civil investiga o caso

Testemunhas dizem que motocicleta que atropelou vereador Carlim da Feira estava em alta velocidade; veja dinâmica do acidente
Caso ocorreu na Avenida Jamel Cecílio. (Imagem: Reprodução)

Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que a motocicleta envolvida no atropelamento que matou o vereador Carlim da Feira, de 56 anos, seguia em alta velocidade no momento do acidente, ocorrido na noite de domingo (8), na Avenida Jamel Cecílio, em Anápolis.

De acordo com o registro, o parlamentar atravessava a via em frente a um estabelecimento comercial quando foi atingido pelo veículo, que trafegava no sentido Centro-bairro.

Com o impacto, Carlim da Feira sofreu ferimentos graves e foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), chegou a passar por procedimento cirúrgico, mas não resistiu à gravidade das lesões e morreu horas depois.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A motocicleta foi recolhida e apresentada às autoridades para os procedimentos legais.

A Polícia Civil (PC) investiga o atropelamento, que será encaminhado à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict).

A unidade, comandada pelo delegado Manoel Vanderic, deverá analisar depoimentos, registros policiais e eventuais laudos técnicos para esclarecer a dinâmica do acidente que resultou na morte do vereador.

