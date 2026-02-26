Familiares explicam motivo que levou adolescente de Anápolis a matar avô e deixar avó em estado grave, em Rondônia

Segundo parente entrevistada pela reportagem, a suspeita desde jovem acompanhava a mãe, agiota, durante cobranças de dívidas

Davi Galvão - 26 de fevereiro de 2026

José Lucas dos Santos Filho, morreu no local. Já a avó da suspeita, Maria Aparecida Gina dos Santos, segue internada em estado grave. (Foto: Reprodução)

Foi com uma dor inestimável e difícil de se pôr em palavras que a família do casal de idosos Maria Aparecida e José Lucas receberam a difícil notícia de que os dois haviam sido alvejados pela própria neta, de 17 anos. A menor, inclusive, é filha de Rosineide Lucas dos Santos, agiota que foi morta em um posto de combustível da Avenida São Francisco, em Anápolis, ainda em 2023.

A menor se entregou às autoridades no final da noite desta quarta-feira (25), enquanto a avó segue internada em estado grave na UTI do hospital de Ariquemes (RO), onde o crime foi cometido. O avô não resistiu.

Em entrevista ao Portal 6, uma familiar, que não será identificada, contou que a adolescente sempre foi bem tratada pelos parentes, sendo inclusive muito amada pelos avós, que assumiram a tutela dela após a morte da mãe.

“O pai dela já tinha sido preso por tráfico e não quis assumir a guarda, então ficou para os avós. Dói muito falar porque quem conhecia eles sabiam da índole que tinham. O José [avô] tinha um coração tão grande! Se alguém da família precisasse de algo ele sempre tava lá, até por ela [suspeita]. Nenhum dos dois merecia isso”, desabafou.

Motivação

Apesar das investigações da Polícia Civil (PC) ainda estarem em andamento, ela revelou que a família já tem fortes suspeitas do que pode ter levado a adolescente a praticar um ato tão cruel.

“Quando a mãe dela morreu, deixou um seguro de vida de aproximadamente R$ 350 mil, mas ela só poderia usar esse dinheiro depois de completar a maioridade, então ele ficou em uma conta com acesso restrito, pra ninguém mexer”, contou.

Acontece que, mesmo sendo menor de idade, ela teria o costume de dirigir com uma caminhonete herdada da mãe, até que, em algum ponto das últimas semanas, se envolveu em um acidente.

“Nisso, na outra semana, ela já estava com outra caminhonete, uma Hilux vermelha. Daí o avô dela descobriu que ela tinha dado um jeito de transferir esse dinheiro da conta trancada para a do namorado. Aí os avós sentaram com um advogado e conseguiram bloquear de novo, até que ela fizesse 18 anos”, relembrou.

Segundo a familiar, essa restrição não foi aceita pela menor, que então chamou os idosos para conversar e então atirou contra eles. A família também suspeita que o namorado da adolescente tenha auxiliado no crime.

Histórico conturbado

A parente ouvida pela reportagem contou que apesar de ser bem tratada, toda a família sabia das atividades de agiotagem da mãe da menor, prática esta rechaçada pelos familiares, sendo este um dos motivos que fizeram mãe e filha migrarem de Rondônia para Goiás.

“A gente também sabe que a criação dela não foi das melhores. Ela ia acompanhar a mãe, gravava quando ela estava cobrando as dívidas, ameaçando quem devia dinheiro, isso era rotina para ela”, revelou.

Nos últimos meses, inclusive, a fonte relatou ter ficado sabendo que a suspeita estava agredindo fisicamente a avó, que por apreço à neta, não denunciou nenhuma das agressões.

O crime

O Portal 6 apurou que o crime aconteceu após a adolescente chamar os avós para uma conversa, supostamente envolvendo a administração de um seguro de vida deixado pela mãe.

A menor, que segundo uma familiar sempre esteve envolta em violência, muito por conta da atividade exercida por Rosineide, andava armada apesar da idade, tendo efetuado os disparos contra os familiares.

O avô morreu no local, mas a avó conseguiu acionar o socorro médico e até mesmo falar com familiares antes de ser hospitalizada.

O corpo de José Lucas dos Santos Filho será levado para Salmorão (SP), onde será enterrado ao lado de familiares e também da filha, morta em Anápolis.

A Polícia Civil (PC) encaminhou a adolescente para Porto Velho (RO) e irá investigar o caso.

A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil de Rondônia, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto,

