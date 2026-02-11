A árvore que virou tendência no paisagismo por não sujar o chão, aguentar sol forte e não quebrar o piso

Bonita, resistente ao sol e com raízes que não danificam o piso, a árvore se tornou uma das preferidas no paisagismo urbano por unir estética e praticidade nas calçadas

Gabriel Dias - 11 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

A arborização das calçadas traz muitos benefícios: um paisagismo atraente, ar fresco e contato próximo com a natureza. Entretanto, existe um problema que muitos enfrentam ao plantar uma árvore: a necessidade de manutenção, cuidado e os riscos de a raiz estragar o chão.

É nesse cenário que uma espécie se torna uma ótima alternativa e chama atenção no paisagismo urbano: o Resedá para calçada, cientificamente conhecido como Lagerstroemia indica.

Adaptação às ruas brasileiras

Essa árvore ganhou popularidade por sua extravagância, com lindas flores, e uma série de características que são ideais para o ambiente urbano.

Uma dessas características é a baixa produção de resíduos, como folhas e flores, mantendo o chão limpo. Além disso, as raízes dessa espécie são profundas, o que evita riscos de rachaduras nas calçadas.

Uma outra característica — ótima para nós, brasileiros — é a resistência ao sol da árvore, que se adapta muito bem ao clima tropical e aos calores intensos.

Características botânicas

O Resedá é uma árvore de médio porte e pode atingir até cerca de 6 metros de altura na fase adulta, sendo o tamanho ideal para calçadas pequenas, por não entrar em contato com a fiação das ruas, amenizando riscos.

Assim, o Resedá se destaca como uma boa escolha para quem deseja arborizar calçadas sem abrir mão da estética e da funcionalidade. Com baixa manutenção e excelente adaptação ao clima brasileiro, a espécie reúne beleza, praticidade e segurança para o ambiente urbano.