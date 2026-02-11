Idoso é atropelado e morre ao tentar atravessar rodovia em Aparecida de Goiânia

Vítima estava acompanhada de uma mulher no momento da colisão fatal

Ícaro Gonçalves - 11 de fevereiro de 2026

Imagem mostra carro destruído após o acidente (Fotos: Reprodução)

Um idoso de 65 anos morreu após ser atropelado na manhã desta quarta-feira (11) enquanto tentava atravessar a GO-040, no Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. O acidente ocorreu por volta das 06h, na pista de sentido Aragoiânia–Goiânia.

Segundo informações apuradas pelo Portal 6, o idoso estava acompanhado de uma mulher e ambos tentavam passar para o outro lado da pista, próximo ao km 14 da rodovia.

Nesse momento, a condutora da carro ainda tentou frear, mas devido a proximidade, não foi possível. O forte impacto tirou a vida do idoso ainda no local.

Equipes da Polícia Militar (PM) que faziam patrulhamento na região foram avisadas por motoristas que passavam pela via.

Ao chegarem, os policiais encontraram o local já movimentado e iniciaram o isolamento da área para os procedimentos necessários.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados. A equipe médica constatou que o idoso sofreu múltiplos traumas e já estava sem sinais vitais.

A motorista do carro permaneceu no local e passou pelo teste do bafômetro, que não apontou ingestão de bebida alcoólica. O veículo também foi averiguado e estava regular, razão pela qual foi liberado após a perícia.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para fazerem a remoção do corpo. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades.

