Idoso é atropelado e morre ao tentar atravessar rodovia em Aparecida de Goiânia
Vítima estava acompanhada de uma mulher no momento da colisão fatal
Um idoso de 65 anos morreu após ser atropelado na manhã desta quarta-feira (11) enquanto tentava atravessar a GO-040, no Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. O acidente ocorreu por volta das 06h, na pista de sentido Aragoiânia–Goiânia.
Segundo informações apuradas pelo Portal 6, o idoso estava acompanhado de uma mulher e ambos tentavam passar para o outro lado da pista, próximo ao km 14 da rodovia.
Nesse momento, a condutora da carro ainda tentou frear, mas devido a proximidade, não foi possível. O forte impacto tirou a vida do idoso ainda no local.
Equipes da Polícia Militar (PM) que faziam patrulhamento na região foram avisadas por motoristas que passavam pela via.
Ao chegarem, os policiais encontraram o local já movimentado e iniciaram o isolamento da área para os procedimentos necessários.
O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados. A equipe médica constatou que o idoso sofreu múltiplos traumas e já estava sem sinais vitais.
A motorista do carro permaneceu no local e passou pelo teste do bafômetro, que não apontou ingestão de bebida alcoólica. O veículo também foi averiguado e estava regular, razão pela qual foi liberado após a perícia.
A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para fazerem a remoção do corpo. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades.
