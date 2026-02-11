Jovem trans de Rio Verde deixa Goiás para lutar na guerra da Ucrânia e revela detalhes de conflito armado

11 de fevereiro de 2026

Letícia já está há quatro meses integrando o exército ucraniano. (Foto: Rio Verde Goiás)

Já faz quatro meses desde que Letícia Rios, moradora de Rio Verde, em muito se distanciou de Goiás para integrar a resistência armada do exército da Ucrânia.

Conforme o portal Rio Verde Goiás, aos 24 anos ela decidiu deixar o Brasil de forma voluntária para atuar diretamente na guerra contra as forças russas.

Desde então, passou a integrar missões em áreas classificadas como de alto risco, especialmente em operações de combate urbano na chamada “linha amarela”, onde os confrontos são mais intensos.

Letícia, que se identifica como mulher trans, contou que a escolha foi consciente e definitiva e que não pretende retornar ao Brasil, tendo optado por permanecer no front.

Nas forças de resistência, a rotina da goiana agora envolve deslocamentos para missões que duram, em média, de quatro a cinco dias consecutivos, seguidos por cerca de uma semana de descanso antes de uma nova mobilização.

A decisão de ir

Como bancou integralmente os custos da viagem até a Ucrânia, ela diz ter tido maior liberdade para escolher o batalhão em que desejava atuar, o que não acontece com todos os voluntários estrangeiros.

A decisão de embarcar rumo à zona de conflito ocorreu após receber orientações de amigos que já estavam na Ucrânia. Eles teriam enviado links e explicado os trâmites necessários para ingresso nas forças voluntárias.

Entre as ações das quais participa estão operações de retomada de cidades ocupadas, no chamado assalto urbano, estratégia voltada à reconquista e ao controle de áreas consideradas estratégicas.

