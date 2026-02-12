Carnaval com churrasco completo começa no Rio Vermelho
Supermercado reúne carnes, acompanhamentos, bebidas e praticidade para aproveitar o feriado sem preocupação
O Carnaval está chegando e, convenhamos: se tem algo que combina com festa, é um bom churrasco com a galera. Para quem não abre mão de reunir amigos e família e colocar a carne na brasa, o Rio Vermelho é o lugar certo para garantir tudo o que não pode faltar na comemoração.
Das carnes mais tradicionais às opções mais “elite”, o Rio Vermelho oferece uma grande variedade, sempre com qualidade garantida para agradar todos os gostos.
E o churrasco não para na carne. Por lá, os clientes encontram todos os acompanhamentos: queijo, pão de alho, amendoim e, claro, aquela cervejinha bem gelada para refrescar o calor do feriado.
Os temperos e o carvão também estão à disposição, permitindo resolver tudo em um único lugar, com praticidade e rapidez.
E para fechar com chave de ouro, ainda vale apostar em um sorvete ou chocolate como sobremesa. Afinal, depois do churrasco e em pleno Carnaval, um docinho sempre cai bem.
Anota aí: o Rio Vermelho funciona de segunda a sábado, das 07h30 às 21h45, e aos domingos e feriados, das 07h30 às 19h.
