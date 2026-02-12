Com a UPA da Vila Esperança em reforma, unidade da Vila Norte tem atendimento mais rápido que Hospital Alfredo Abrahão

Mudança é temporária e segue até domingo (15), quando o Hospital Municipal Jamel Cecílio deve assumir os atendimentos de urgência e emergência

Da Redação - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança em reforma, a Unidade Mista da Vila Norte registrou, já no primeiro dia de alteração no fluxo, tempo médio de atendimento mais rápido que o Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA), que também passou a absorver a demanda da unidade fechada.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) mostram que o Hospital Municipal Alfredo Abrahão realizou 348 atendimentos ao longo do dia.

Desses, cinco casos foram classificados como emergência, nove como muito urgentes, 87 como urgentes, 224 como pouco urgentes e 23 como não urgentes, perfil que deve ser direcionado às Unidades de Saúde da Família (USFs).

Segundo a pasta, o tempo médio de espera no hospital variou de 12 minutos para casos muito urgentes a 57 minutos para atendimentos não urgentes, dentro do que é preconizado pelo Ministério da Saúde.

Já na Unidade Mista da Vila Norte, onde a demanda foi menor, o atendimento foi mais ágil. Ao todo, 133 pessoas foram atendidas na quarta-feira (11).

O único paciente classificado como emergência recebeu atendimento em 25 segundos, enquanto quatro casos muito urgentes aguardaram, em média, 6 minutos e 24 segundos.

Outros 34 atendimentos foram considerados urgentes, com tempo médio de 22 minutos.

Houve ainda 51 casos pouco urgentes, com espera de 44 minutos, e 43 não urgentes, cujo tempo médio foi de 59 minutos.

A secretária municipal de Saúde, Jaqueline Rocha, afirmou que a unidade da Vila Norte conta com os mesmos medicamentos e equipamentos, como aparelho de raio-x, garantindo a mesma qualidade de assistência, porém com menor tempo de espera devido à demanda reduzida.

A redistribuição ocorre de forma provisória durante a reforma da UPA da Vila Esperança.

A previsão é que o antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio esteja estruturado para assumir os atendimentos de urgência e emergência a partir de domingo (15).

