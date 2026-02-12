Motorista bêbado é encaminhado ao Heana após provocar acidente na BR-060, em Anápolis

Teste do bafômetro, realizado enquanto condutor recebia atendimento no hospital, confirmou a embriaguez

Natália Sezil - 12 de fevereiro de 2026

Motorista embriagado colidiu com a traseira de outro carro na BR-060. (Foto: Reprodução)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou ser acionada após um motorista, de 25 anos, dirigir embriagado e acabar causando um acidente na BR-060, no sentido Anápolis-Brasília.

A colisão teria acontecido pouco antes das 10h desta quinta-feira (12). O jovem, que conduzia um Chevrolet Corsa, não freou a tempo e bateu na traseira de um Hyundai HB20.

O impacto causou estragos tanto no para-choque, capô e farol do Corsa, quanto na traseira do HB20. A motorista do segundo carro saiu ilesa, enquanto o jovem teve lesões leves.

As autoridades constataram que ele não estaria usando o cinto de segurança no momento do acidente, motivo pelo qual teria batido a cabeça no vidro do carro.

Ele foi atendido por equipes da Triunfo Concebra, concessionária que administra a via, e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Na unidade de saúde, os policiais aplicaram o teste do bafômetro, que confirmou a embriaguez. O exame indicou 0,57 mg de álcool por litro de sangue, acima do índice de 0,34 mg/L que já configura crime de trânsito.

O HB20 foi guinchado, e o Corsa ficou sob responsabilidade da esposa do motorista. Formalmente registrado, o caso fica sob tutela das autoridades competentes, que devem tomar as próximas medidas legais.

