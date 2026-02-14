“Chá de galinha” emociona lavradora que perdeu 45 aves na véspera de Ano Novo, em Hidrolândia

Evento surpresa foi organizado por amigos e vizinhos, e arrecadou 23 novos animais para a trabalhadora

Ícaro Gonçalves - 14 de fevereiro de 2026

Lavradora comemora ao ganhar novas galinhas (Fotos: Reprodução/TV Anhanguera)

Já pensou ser surpreendido por vizinhos e receber um “chá de galinhas novas”? Pois essa foi a experiência que a lavradora Percília Cruvinel viveu após ter o galinheiro atacado por cães e perder todos as aves.

Percília é moradora de Nova Fátima, distrito de Hidrolândia, e conta que na véspera de Ano Novo dois cachorros invadiram o galinheiro e mataram 45 galinhas, além de um cachorrinho de estimação chamado “Pretinho”.

Em entrevista à TV Anhanguera, a lavradora contou que só descobriu o caos na manhã seguinte, quando ela foi até o poleiro e viu a criação já sem vida.

“Quando eu olhei para cima daquele poleiro, eu falei: ‘Meu Deus do céu, o que que aconteceu aqui?’. Só via pé de galinha para riba, caída no chão. Aí eu comecei a gritar e chorar”, lamentou ela.

Mas o desastre teve um final feliz. A amiga da família, Selma Maria, viu a tristeza de Percília e teve a ideia de organizar um “chá de galinha”, onde cada convidado doasse um novo animal.

“Quando eu me coloquei no lugar dela, eu pensei: ‘Deve ser muito triste você levantar e não ter o que fazer’. Fui na filha dela primeiro, perguntei a opinião. Ela falou: ‘Faz sim! Linda ideia, maravilhosa a ideia'”, disse Selma.

A ideia rapidamente se espalhou e mobilizou moradores da região, amigos e vizinhos da trabalhadora rural.

O evento foi surpresa e ocorreu na segunda-feira (09).“Chegou galinha enfeitada, de lacinho verde, de lacinho rosa… Fiquei boba de ver. Eu nunca tinha ouvido falar de chá de galinha”, relembrou Percília.

Ao todo, ela ganhou 23 novos animais, entre galinhas, galos e pintinhos, além de milho para a ração.

