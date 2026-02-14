Ministério Público de Goiás reforça medidas que escolas públicas devem ter com alunos indisciplinados: “expulsões” são proibidas

Recomendação veio relatos de dificuldades para matrícula e permanência de estudantes, especialmente adolescentes autores de ato infracional

Sala de aula da rede estadual de ensino, em Goiás. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás) alunos
Sala de aula da rede estadual de ensino, em Goiás. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) emitiu ofícios reforçando que escolas públicas das redes estadual e municipal não podem expulsar alunos, nem adotar mecanismos indiretos que resultem na exclusão do estudante, como transferências forçadas sem o devido processo legal.

A recomendação partiu após a Promotoria receber relatos de dificuldades para matrícula e permanência de estudantes considerados indisciplinados, especialmente adolescentes autores de ato infracional.

A orientação, expedida  à Coordenação Regional de Educação e às Secretarias Municipais de Educação de Rio Verde e Santo Antônio da Barra, destaca que as normas do Conselho Estadual de Educação vedam a chamada “exclusão total”, seja por expulsão, seja por suspensão que afaste o aluno do ambiente escolar.

De acordo com o MPGO, as medidas disciplinares devem priorizar alternativas pedagógicas, como a suspensão assistida, quando o estudante é retirado temporariamente da sala de aula, mas permanece na unidade realizando atividades.

Outra medida, em situações excepcionais, é a transferência por cautela, desde que haja vaga garantida em outra instituição, sem prejuízo pedagógico e observando o devido processo administrativo. A chamada “transferência compulsória” unilateral, sem anuência regular ou procedimento formal, pode configurar “expulsão velada”.

Nos documentos, o MPGO também lembra que a Lei nº 7.716/1989 prevê como crime recusar, negar, impedir a inscrição ou o ingresso de alunos em estabelecimento de ensino público ou privado, com pena de reclusão de três a cinco anos.

O órgão solicitou ampla divulgação das orientações a todas as unidades escolares dos municípios envolvidos e advertiu que, caso as práticas vedadas persistam, poderão ser adotadas medidas legais, inclusive com comunicação à Polícia Civil e aos conselhos de educação competentes.

