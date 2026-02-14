Ônibus que tombou e feriu 22 pessoas na Bahia é flagrado em Goiás com danos graves e barrado pela PRF

Segundo o relato do funcionário, a empresa quis economizar e não contratou um de guincho para o deslocamento seguro

Ícaro Gonçalves - 14 de fevereiro de 2026

Ônibus foi autuado e só liberado após chegada de um guincho (Imagens: Divulgação/PRF e Reprodução)

O mesmo ônibus que tombou e deixou 22 pessoas feridas na última quarta-feira (11), em São Desidério (BA), voltou a circular pelas rodovias de Goiás em estado de total insegurança. A situação foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que apreendeu o veículo.

A interceptação do ônibus ocorreu na noite da última sexta-feira (13), no posto da PRF da BR-060, próximo ao Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco.

Imagens registradas mostram o veículo com todas as janelas esquerdas quebradas, arranhões na lataria, ausência do retrovisor do lado do motorista, lâmpadas queimadas, falta de equipamentos obrigatórios, além da proteção do motor destruída.

Segundo o relato do motorista, de 39 anos, após o acidente na Bahia, o coletivo precisava voltar para o pátio da viação, que fica em Goiânia, mas a empresa decidiu economizar e não contratou um de guincho para o deslocamento seguro.

Sobrou para o funcionário dirigir o veículo avariado da Bahia até Goiânia. Os policiais autuaram o ônibus por mau estado de conservação e falta de segurança, e só foi liberado após a empresas providenciar um guincho para finalizar o transporte.

Entenda o caso

O incidente com os passageiros ocorreu no km 139 da BR-020, em São Desidério (BA). Por volta das 02h da madrugada e sob forte chuva, o motorista perdeu o controle do ônibus, invadiu a pista contrária, saiu da pista de rolamento e tombou às margens da rodovia.

A viagem teve início em Goiânia com destino final a Caracol, no Piauí, e transportava 42 passageiros. Com o tombo, 22 pessoas ficaram feridas.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros Militar fizeram os primeiros atendimentos às vítimas, com algumas sendo encaminhadas para a UPA de Roda Velha e para unidades de saúde em Luís Eduardo Magalhães.

O motorista passou pelo teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

TOTAL IMPRUDÊNCIA ‼️ Ônibus que tombou e feriu 22 pessoas na Bahia é flagrado em Goiás com danos graves e barrado pela PRF Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/GeAMlw3Uik — Portal 6 (@portal6noticias) February 14, 2026

