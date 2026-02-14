Ônibus que tombou e feriu 22 pessoas na Bahia é flagrado em Goiás com danos graves e barrado pela PRF

Segundo o relato do funcionário, a empresa quis economizar e não contratou um de guincho para o deslocamento seguro

Ícaro Gonçalves -
onibus circulava sem segurança por Goiás
Ônibus foi autuado e só liberado após chegada de um guincho (Imagens: Divulgação/PRF e Reprodução)

O mesmo ônibus que tombou e deixou 22 pessoas feridas na última quarta-feira (11), em São Desidério (BA), voltou a circular pelas rodovias de Goiás em estado de total insegurança. A situação foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que apreendeu o veículo.

A interceptação do ônibus ocorreu na noite da última sexta-feira (13), no posto da PRF da BR-060, próximo ao Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco.

Imagens registradas mostram o veículo com todas as janelas esquerdas quebradas, arranhões na lataria, ausência do retrovisor do lado do motorista, lâmpadas queimadas, falta de equipamentos obrigatórios, além da proteção do motor destruída.

Leia também

Segundo o relato do motorista, de 39 anos, após o acidente na Bahia, o coletivo precisava voltar para o pátio da viação, que fica em Goiânia, mas a empresa decidiu economizar e não contratou um de guincho para o deslocamento seguro.

Sobrou para o funcionário dirigir o veículo avariado da Bahia até Goiânia. Os policiais autuaram o ônibus por mau estado de conservação e falta de segurança, e só foi liberado após a empresas providenciar um guincho para finalizar o transporte.

Entenda o caso

O incidente com os passageiros ocorreu no km 139 da BR-020, em São Desidério (BA). Por volta das 02h da madrugada e sob forte chuva, o motorista perdeu o controle do ônibus, invadiu a pista contrária, saiu da pista de rolamento e tombou às margens da rodovia.

A viagem teve início em Goiânia com destino final a Caracol, no Piauí, e transportava 42 passageiros. Com o tombo, 22 pessoas ficaram feridas.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros Militar fizeram os primeiros atendimentos às vítimas, com algumas sendo encaminhadas para a UPA de Roda Velha e para unidades de saúde em Luís Eduardo Magalhães.

O motorista passou pelo teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Ícaro Gonçalves

Jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.