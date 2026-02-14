Procon Anápolis aponta diferença de até 301% nos preços de hortifrut; veja onde é mais barato

Órgão orientou consumidores a pesquisarem antes de comprar e ficarem atentos às condições de armazenamento e higiene

Davi Galvão - 14 de fevereiro de 2026

Pesquisa foi realizada por agentes do Procon (Foto: Divulgação/Procon)

Uma pesquisa do Procon Anápolis registrou grandes variações entre diversas frutas, verduras e legumes na cidade, com destaque para o quiabo, que apresentou diferença de até 301%; o pimentão verde, com variação de 161%; e o jiló, que chegou a 167% nos supermercados e 101% nas frutarias.

O levantamento foi realizado entre os dias 9 e 12 de fevereiro em seis estabelecimentos comerciais: Super Vi, Super Sul, Assaí Atacadista, Sacolão Tudo de Bom, Sacolão Watanabe e Sacolão Mendes. Ao todo, foram analisados 26 itens de hortifrúti, respeitando as mesmas características e gramatura.

Entre os supermercados, o jiló apresentou variação de 167%, sendo encontrado por R$ 4,99 no Super Sul e por R$ 13,30 no Assaí Atacadista. A abobrinha verde teve diferença de 100%, com menor preço de R$ 4,99 no Assaí e maior de R$ 9,99 no Super Vi.

Já a couve também registrou variação de 100%, custando R$ 2,39 no Assaí e R$ 4,79 no Super Vi. A cebola roxa chegou a 98% de diferença, variando entre R$ 3,99 no Super Sul e R$ 7,90 no Assaí.

Nas frutarias, o maior destaque foi o quiabo, com variação de 301%: o menor valor foi de R$ 4,98 no Sacolão Tudo de Bom e o maior, R$ 19,99 no Sacolão Mendes.

O pimentão verde teve diferença de 161%, sendo encontrado por R$ 4,98 no Tudo de Bom e por R$ 12,99 no Mendes. A cebola roxa, o tomate saladete/italiano e o jiló apresentaram variação de 101%, oscilando entre R$ 4,98 no Tudo de Bom e R$ 9,99 no Mendes. O pepino japonês também variou 101%, custando R$ 4,98 no Tudo de Bom e R$ 10,00 no Watanabe.

O Procon ressaltou que os valores correspondem ao período da coleta e podem sofrer alterações, já que frutas, legumes e verduras não possuem preços tabelados.

O órgão orienta os consumidores a pesquisarem antes de comprar, priorizarem produtos da estação e ficarem atentos às condições de armazenamento e higiene.

A pesquisa completa pode ser conferida clicando neste link.

