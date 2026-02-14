Procon Anápolis aponta diferença de até 301% nos preços de hortifrut; veja onde é mais barato

Órgão orientou consumidores a pesquisarem antes de comprar e ficarem atentos às condições de armazenamento e higiene

Davi Galvão Davi Galvão -
Pesquisa foi realizada por agentes do Procon (Foto: Divulgação/Procon)
Pesquisa foi realizada por agentes do Procon (Foto: Divulgação/Procon)

Uma pesquisa do Procon Anápolis registrou grandes variações entre diversas frutas, verduras e legumes na cidade, com destaque para o quiabo, que apresentou diferença de até 301%; o pimentão verde, com variação de 161%; e o jiló, que chegou a 167% nos supermercados e 101% nas frutarias.

O levantamento foi realizado entre os dias 9 e 12 de fevereiro em seis estabelecimentos comerciais: Super Vi, Super Sul, Assaí Atacadista, Sacolão Tudo de Bom, Sacolão Watanabe e Sacolão Mendes. Ao todo, foram analisados 26 itens de hortifrúti, respeitando as mesmas características e gramatura.

Entre os supermercados, o jiló apresentou variação de 167%, sendo encontrado por R$ 4,99 no Super Sul e por R$ 13,30 no Assaí Atacadista. A abobrinha verde teve diferença de 100%, com menor preço de R$ 4,99 no Assaí e maior de R$ 9,99 no Super Vi.

Leia também

Já a couve também registrou variação de 100%, custando R$ 2,39 no Assaí e R$ 4,79 no Super Vi. A cebola roxa chegou a 98% de diferença, variando entre R$ 3,99 no Super Sul e R$ 7,90 no Assaí.

Nas frutarias, o maior destaque foi o quiabo, com variação de 301%: o menor valor foi de R$ 4,98 no Sacolão Tudo de Bom e o maior, R$ 19,99 no Sacolão Mendes.

O pimentão verde teve diferença de 161%, sendo encontrado por R$ 4,98 no Tudo de Bom e por R$ 12,99 no Mendes. A cebola roxa, o tomate saladete/italiano e o jiló apresentaram variação de 101%, oscilando entre R$ 4,98 no Tudo de Bom e R$ 9,99 no Mendes. O pepino japonês também variou 101%, custando R$ 4,98 no Tudo de Bom e R$ 10,00 no Watanabe.

O Procon ressaltou que os valores correspondem ao período da coleta e podem sofrer alterações, já que frutas, legumes e verduras não possuem preços tabelados.

O órgão orienta os consumidores a pesquisarem antes de comprar, priorizarem produtos da estação e ficarem atentos às condições de armazenamento e higiene.

A pesquisa completa pode ser conferida clicando neste link.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.