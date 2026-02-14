Traficante preso em Aparecida de Goiânia usava pedras de crack como pagamento a catadores de recicláveis

Na casa do suspeito preso, os policiais encontraram várias porções da droga, além de maconha e uma balança de precisão

Ícaro Gonçalves - 14 de fevereiro de 2026

Jovem foi preso com diversas porções de crack (Fotos: Reprodução/ CPE-PM)

Durante operação contra o tráfico de drogas em Aparecida de Goiânia, nesta sexta-feira (13), policiais militares prenderam um jovem que usava pedras de crack como forma de pagamento a coletores de materiais de reciclagem.

O caso incomum ocorreu durante abordagens a suspeitos moradores do setor Jardim Buriti Sereno, após diversas denúncias de moradores que diziam haver um comércio de drogas na região.

Na casa do jovem preso, os policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) encontraram várias porções de crack e maconha, além de uma balança de precisão e uma réplica de pistola.

Questionado pelos policiais, o jovem, acompanhado de um comparsa de 31 anos, afirmou ser dono de um galpão de reciclagem que fica na Avenida José Leandro da Cruz, no setor Jardim Luz.

Já no reciclagem, os policiais mais porções de crack. O suspeito admitiu usar a dependência química de catadores de materiais para explorar a mão de obra, usado as pedras como moeda de troca.

Além da drogas, a CPE também apreendeu 28 dólares americanos, e outros R$ 513. Os dois suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, e indiciados por tráfico e associação para o tráfico.

