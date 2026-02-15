Fuga em alta velocidade termina com disparos e apreensão de drogas em Anápolis

Abordagem de rotina virou perseguição por ruas do Setor Central e terminou na Morada Nova, com carro interceptado, entorpecentes recolhidos e envolvidos levados à Central de Flagrantes

Da Redação - 15 de fevereiro de 2026

Durante o trajeto, o motorista teria avançado cruzamentos, trafegado na contramão e feito manobras. (Foto: Reprodução)

Uma abordagem de rotina feita por policiais militares na região Central de Anápolis acabou se transformando em uma perseguição em alta velocidade na madrugada deste domingo (15), após o motorista de um Gol vermelho ignorar ordens de parada e seguir em fuga por diversas vias, colocando pedestres e outros condutores em risco.

O veículo foi visto se aproximando da viatura com os faróis apagados, em velocidade elevada e realizando manobras perigosas. A equipe então determinou a parada, mas o condutor teria acelerado ainda mais, iniciando um acompanhamento tático com sinais sonoros e luminosos.

Durante o trajeto, o motorista teria avançado cruzamentos, trafegado na contramão e feito manobras consideradas incompatíveis com as vias por onde passava.

Em determinado momento durante a fuga, um objeto foi arremessado pela janela do carro. Pouco depois, uma equipe policial localizou a sacola e identificou que havia substância semelhante a maconha e uma balança de precisão.

A perseguição seguiu até a região do Jundiaí, quando o condutor passou a direcionar o veículo contra a viatura em tentativas de colisão, chegando a encostar na lateral do carro policial. Diante das investidas e do risco de um acidente, foram efetuados disparos direcionados aos pneus com o objetivo de conter a ação.

Já na Avenida Ayrton Senna, o motorista entrou no Setor Morada Nova e foi interceptado e abordado. No momento da ação, um homem apontado como pai do condutor teria se aproximado e interferido na abordagem, desobedecendo ordens e chegando até mesmo a puxar o coldre de um dos policiais.

Além do motorista, outras duas pessoas estavam no veículo e também foram abordadas. Durante a busca no carro, foram encontradas bebidas alcoólicas, e os ocupantes relataram ter consumido álcool pouco antes.

Durante uma freada brusca, o condutor bateu a cabeça no para-brisa e sofreu hematomas no rosto, sendo atendido por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Porém, apesar dos ferimentos, dispensou encaminhamento ao hospital.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados à Central de Flagrantes. Foram apreendidos entorpecentes, uma balança de precisão, celulares e o veículo utilizado na fuga.

