Moradores denunciam barulho e testes de carros que tiram o sono em condomínio de Anápolis
Diversas reclamações já foram realizadas em grupos de WhatsApp
Moradores do condomínio Residencial Garden, situado nas proximidades da Avenida Brasil, em Anápolis, enfrentam uma situação de barulho e som automotivo recorrente vindos de uma grande garagem de carros.
Segundo os habitantes do local, são diversas as ocasiões em que é possível ouvir “testes” de carros, com aceleração e sons de motor chamando a atenção, além de som alto ecoando da unidade da Autus Veículos, que trabalha com a venda de automóveis. Vídeos chegaram a flagrar tais situações.
“Todos os sábados após o expediente é essa bagunça, e dia de semana às vezes acontece de alguém vir conhecer um possível carro, e eles ‘testam’ nas ruas abaixo da loja”, expressou um condômino, que preferiu não se identificar.
Assim, os moradores apontam que já registraram denúncias com o que tem acontecido, mas que não teria surtido efeito.
Dessa forma, o denunciante relatou à reportagem que muitas pessoas que moram na região passam dificuldade para dormir com a situação, além de certo pessimismo, expressando que “só piora”.
A reportagem tentou contato com a Autus Veículos para disponibilizar o espaço para posicionamento mas, até o momento, não obteve retorno. O espaço segue aberto.
