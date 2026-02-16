Moradores denunciam barulho e testes de carros que tiram o sono em condomínio de Anápolis

Diversas reclamações já foram realizadas em grupos de WhatsApp

Samuel Leão - 16 de fevereiro de 2026

Moradores denunciam perturbação de sossego em garagem de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Moradores do condomínio Residencial Garden, situado nas proximidades da Avenida Brasil, em Anápolis, enfrentam uma situação de barulho e som automotivo recorrente vindos de uma grande garagem de carros.

Segundo os habitantes do local, são diversas as ocasiões em que é possível ouvir “testes” de carros, com aceleração e sons de motor chamando a atenção, além de som alto ecoando da unidade da Autus Veículos, que trabalha com a venda de automóveis. Vídeos chegaram a flagrar tais situações.

“Todos os sábados após o expediente é essa bagunça, e dia de semana às vezes acontece de alguém vir conhecer um possível carro, e eles ‘testam’ nas ruas abaixo da loja”, expressou um condômino, que preferiu não se identificar.

Assim, os moradores apontam que já registraram denúncias com o que tem acontecido, mas que não teria surtido efeito.

Dessa forma, o denunciante relatou à reportagem que muitas pessoas que moram na região passam dificuldade para dormir com a situação, além de certo pessimismo, expressando que “só piora”.

A reportagem tentou contato com a Autus Veículos para disponibilizar o espaço para posicionamento mas, até o momento, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

