Prefeitura de Anápolis oferece bolsas para dançarinos, atores e músicos; veja como se inscrever

Seleção será dividida em duas etapas e ocorre até o dia 28 de fevereiro

Ícaro Gonçalves - 18 de fevereiro de 2026

Seleção será dividida em duas etapas e ocorre até o dia 28 de fevereiro (Foto: Divulgação)

Artistas da cidade de Anápolis, como dançarinos, atores de teatro, instrumentistas e violeiros, terão até o dia 28 de fevereiro para concorrer a bolsas culturais no valor de R$ 600 mensais.

A seleção dos contemplados é feita pela Prefeitura de Anápolis e tem por objetivo incentivar as atividades de artistas locais, além da promoção e participação em eventos culturais da cidade.

O processo terá início na quinta-feira (19) e segue até o fim de fevereiro, dividido em duas etapas.

Na primeira, os interessados devem preencher um formulário online, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Cultura, com dados pessoais e informações relacionadas à experiência de carreira.

Já a segunda etapa será presencial, oportunidade em que os inscritos serão avaliados em audições. A etapa presencial ocorrerá nas quatro escolas de arte mantidas pela Cultura, em dias diferentes.

Confira a seguir mais informações e locais das audições:

Orquestra Jovem de Anápolis: dia 19/02, às 20h

A orquestra da cidade conta com duas bolsas para violino ou fagote. Podem participar candidatos a partir de 16 anos, com Ensino Médio concluído ou em andamento, e que possuam conhecimento musical intermediário ou avançado.

A inscrição deve ser feita clicando aqui, e a audição será Teatro Municipal de Anápolis.

Corpo de Baile de Anápolis: dia 20/02, às 17h

Para o Corpo de Baile de Anápolis são quatro vagas com bolsas disponíveis para convocação imediata. Os bailarinos interessados devem ter, no mínimo, 16 anos, e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. O formulário de inscrição pode ser preenchido clicando aqui.

Já a audição será na Escola de Dança de Anápolis (Escola Municipal João Luiz de Oliveira). Os candidatos devem chegar com 30 minutos de antecedência.

Orquestra de Violeiros de Anápolis: dia 23/02, às 19h

Também há uma vaga para convocação imediata destinada à Orquestra de Violeiros da cidade. Podem concorrer músicos com conhecimento em viola caipira, sanfona, contrabaixo, percussão (cajón), voz ou violão.

É exigido ter 16 anos ou mais e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. Candidatos com mais de 50 anos estão dispensados da comprovação de escolaridade.

A inscrição deve ser feita clicando aqui, e a audição será Estação Ferroviária de Anápolis.

Companhia Anapolina de Teatro (CAT): dia 28/02, das 9h às 13h

Por fim, há também uma vaga para a escola de teatro de Anápolis. Podem participar candidatos a partir de 16 anos com conhecimento em teatro, e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio.

É necessário ter disponibilidade para ensaios no período matutino e para apresentações nos períodos matutino, vespertino e noturno.

O formulário de inscrição pode ser preenchido clicando aqui. Já a audição será na Teatro Municipal de Anápolis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!