Tecnologia criada por jovens “varre” o lixo da água com inteligência artificial e coleta 200kg por operação

Quando o lixo começa a se acumular na superfície de rios e canais, o destino final é quase sempre certo: o oceano. Antes que sacolas, garrafas e embalagens de consumíveis cheguem ao destino final, uma nova tecnologia impede esse caminho.

Projeto criado por dois jovens empreendedores em Hong Kong, Sidhant Gupta e Utkarsh Goel, a startup Clearbot desenvolveu barcos elétricos equipados com inteligência artificial, capazes de navegar sozinhos e recolher resíduos em rios.

Cada embarcação pode retirar até 200 quilos de lixo por operação, funcionando como uma espécie de “varredora” das águas urbanas.

Mais do que uma solução experimental, o projeto já acumula resultados concretos, principalmente em operações realizadas na Índia.

Para funcionar em ambientes movimentados, as embarcações utilizam câmeras e sistemas de visão computacional.

Esses modelos são treinados para diferenciar lixo de objetos naturais e, ao mesmo tempo, identificar obstáculos como boias, pilares e pequenas embarcações, para poder desviar.

Com o acúmulo de imagens reais ao longo das operações, o sistema passa por atualizações constantes, ampliando sua precisão, baseado na prática do “machine learning”, em que a máquina aprende com seu banco de imagens e experiências.

Um dos diferenciais da iniciativa está na coleta de dados junto com o lixo, que pode colaborar com outras ações de limpeza.

Em seus materiais públicos, a empresa apresenta números que mostram o impacto positivo da tecnologia: em uma ação realizada em Bharatpur, no estado de Rajastão, a Clearbot informa a retirada de cerca de 4,7 toneladas de resíduos em parceria com autoridades locais.

Ao transformar a limpeza em uma operação contínua, mensurável e orientada por dados, os barcos autônomos propõem uma mudança de paradigma na gestão ambiental urbana.

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG).

