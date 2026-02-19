Ataque inesperado e sorrateiro: síndico cometeu emboscada planejada contra corretora em Caldas Novas, conclui perícia

Desde o começo, diversos indícios apontavam que o caso não se tratava de um desaparecimento voluntário

Davi Galvão - 19 de fevereiro de 2026

Corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos. (Foto: Arquivo pessoal/Nilse Alves Pontes)

A morte da corretora Daiane Alves foi resultado de um ataque inesperado e sorrateiro, executado de forma premeditada pelo síndico do condomínio onde ela atuava, em Caldas Novas.

As informações completas sobre a conclusão do inquérito foram divulgadas pela Polícia Civil (PC) de Goiás em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (19), quando a corporação detalhou os principais pontos da investigação e o que apontou a perícia técnica.

De acordo com os delegados responsáveis pelo caso, os laudos periciais confirmaram que o crime foi planejado e executado de forma a surpreender a vítima, sem possibilidade de reação. A análise técnica indicou que o autor criou uma situação para atrair Daiane ao local, onde realizou a emboscada.

Desde o começo, diversos indícios apontavam que o caso não se tratava de um desaparecimento voluntário, como o fato de Daiane não ter levado consigo objetos pessoais essenciais e não ter realizado movimentações bancárias.

Linha do tempo

O desaparecimento da corretora havia sido registrado no dia 17 de dezembro, mobilizando familiares, amigos e forças de segurança.

A partir do registro, equipes iniciaram diligências, ouviram testemunhas, coletaram imagens de câmeras de segurança e cruzaram dados de deslocamento.

Segundo os investigadores, contradições apresentadas pelo síndico durante os depoimentos chamaram a atenção dos investigadores, como o motivo de ter descido ao subsolo bem como os horários apontados por ele.

A partir disso, a linha investigativa passou a considerar a possibilidade de envolvimento direto dele no desaparecimento. A análise de dados telefônicos também demonstrou deslocamento do investigado em horários críticos.

Com todos esses elementos técnicos, a PC passou a tratar o caso como homicídio com ocultação, mesmo antes da localização dos restos mortais.

Prisão e confissão

Diante de todos os elementos levantados na investigação, o síndico Cléber Rosa foi preso no dia 28 de janeiro. O filho dele, Maicon Douglas, também foi detido por suspeita inicial de envolvimento.

O investigado indicou o local onde havia deixado os restos mortais. A ossada foi encontrada às margens da rodovia GO-213, cerca de 15 km da cidade.

Cleber também revelou onde descartou o celular da vítima, que foi encontrado no sistema de esgoto do prédio. No aparelho, as equipes da perícia conseguiram resgatar a última filmagem feita pela vítima. No vídeo, é possível ver o síndico a atacando.

Ainda conforme a corporação, a perícia foi fundamental para demonstrar que o ataque não ocorreu de forma impulsiva, mas sim como resultado de um plano previamente elaborado.

A conclusão do inquérito será encaminhada ao Ministério Público, que deverá analisar as provas e dar andamento ao processo judicial.