Ataque inesperado e sorrateiro: síndico cometeu emboscada planejada contra corretora em Caldas Novas, conclui perícia

Desde o começo, diversos indícios apontavam que o caso não se tratava de um desaparecimento voluntário

Davi Galvão -
Corretora desaparecida em Caldas Novas é denunciada por violação de domicílio
Corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos. (Foto: Arquivo pessoal/Nilse Alves Pontes)

A morte da corretora Daiane Alves foi resultado de um ataque inesperado e sorrateiro, executado de forma premeditada pelo síndico do condomínio onde ela atuava, em Caldas Novas.

As informações completas sobre a conclusão do inquérito foram divulgadas pela Polícia Civil (PC) de Goiás em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (19), quando a corporação detalhou os principais pontos da investigação e o que apontou a perícia técnica.

De acordo com os delegados responsáveis pelo caso, os laudos periciais confirmaram que o crime foi planejado e executado de forma a surpreender a vítima, sem possibilidade de reação. A análise técnica indicou que o autor criou uma situação para atrair Daiane ao local, onde realizou a emboscada.

Desde o começo, diversos indícios apontavam que o caso não se tratava de um desaparecimento voluntário, como o fato de Daiane não ter levado consigo objetos pessoais essenciais e não ter realizado movimentações bancárias.

Linha do tempo

O desaparecimento da corretora havia sido registrado no dia 17 de dezembro, mobilizando familiares, amigos e forças de segurança.

A partir do registro, equipes iniciaram diligências, ouviram testemunhas, coletaram imagens de câmeras de segurança e cruzaram dados de deslocamento.

Segundo os investigadores, contradições apresentadas pelo síndico durante os depoimentos chamaram a atenção dos investigadores, como o motivo de ter descido ao subsolo bem como os horários apontados por ele.

A partir disso, a linha investigativa passou a considerar a possibilidade de envolvimento direto dele no desaparecimento. A análise de dados telefônicos também demonstrou deslocamento do investigado em horários críticos.

Com todos esses elementos técnicos, a PC passou a tratar o caso como homicídio com ocultação, mesmo antes da localização dos restos mortais.

Prisão e confissão

Diante de todos os elementos levantados na investigação, o síndico Cléber Rosa foi preso no dia 28 de janeiro. O filho dele, Maicon Douglas, também foi detido por suspeita inicial de envolvimento.

O investigado indicou o local onde havia deixado os restos mortais. A ossada foi encontrada às margens da rodovia GO-213, cerca de 15 km da cidade.

Cleber também revelou onde descartou o celular da vítima, que foi encontrado no sistema de esgoto do prédio. No aparelho, as equipes da perícia conseguiram resgatar a última filmagem feita pela vítima. No vídeo, é possível ver o síndico a atacando.

Ainda conforme a corporação, a perícia foi fundamental para demonstrar que o ataque não ocorreu de forma impulsiva, mas sim como resultado de um plano previamente elaborado.

A conclusão do inquérito será encaminhada ao Ministério Público, que deverá analisar as provas e dar andamento ao processo judicial.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

