Veja confissão de homem que matou garota de programa e foi capturado em Aparecida de Goiânia

Vítima foi encontrada pelas autoridades nua, em cima da cama e já sem sinais vitais

Davi Galvão - 20 de fevereiro de 2026

Vídeo mostra depoimento de suspeito. (Foto: Reprodução)

O autor confesso de um feminicídio contra uma garota de programa, preso em Aparecida de Goiânia na tarde desta quinta-feira (19), deu mais detalhes sobre como o crime foi praticado.

Ele contou que conheceu a vítima na rua, por volta de 01h, em Morrinhos, momento em que ela ofereceu serviços de acompanhante mediante o pagamento de R$ 40.

Os dois foram até a residência dele, onde o autor afirmou ter consumido cocaína, enquanto a mulher utilizou crack. Segundo a versão do investigado, em determinado momento ela teria “surtado” e tentado esfaqueá-lo.

“Ela surtou e foi onde eu me defendi […] Eu segurei, peguei a faca e não me lembro certamente o que eu fiz; aí eu esfaqueei ela”, afirmou, sem se recordar da quantidade de golpes ou das demais circunstâncias.

Após o crime, ele relatou que saiu do imóvel, aguardou o amanhecer e foi até o trabalho, onde pegou a caminhonete do patrão por conta própria.

“Eu não tinha um pensamento certo de para onde ia, eu queria sair dali naquele momento, ir para algum canto até me entregar”, sustentou.

Ele afirmou que, ao chegar em Aparecida de Goiânia, avisou ao patrão onde havia deixado o veículo e disse aos policiais estar arrependido do crime.

Em tempo

Após a confissão, a Polícia Militar (PM) foi ao local indicado pelo suspeito, encontrando a garota de programa nua, na cama, já sem sinais vitais.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia responsável pela investigação.

