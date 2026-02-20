Trabalhadores têm direito a atestado de cansaço que pode garantir até 7 dias de descanso

CID Z73.0, ligado à fadiga relacionada ao trabalho, possui validade legal e pode justificar afastamento quando há exaustão física e mental comprovada

Gabriel Yuri Souto - 20 de fevereiro de 2026

O atestado de cansaço, identificado pelo CID Z73.0 (fadiga relacionada ao trabalho), pode garantir até 7 dias de descanso ao trabalhador quando o médico constata exaustão física ou mental.

Esse atestado tem validade legal e possui o mesmo peso de qualquer outro documento médico para justificar a ausência no trabalho.

As informações foram divulgadas pelo perfil @oescudodotrabalhador, administrado por D. Machado, que atua na defesa dos direitos trabalhistas e alerta sobre os efeitos do excesso de trabalho na saúde.

O que é o CID Z73.0 e quando ele se aplica

O CID Z73.0 se refere à fadiga relacionada ao trabalho, quadro marcado por esgotamento físico e mental causado por sobrecarga profissional, estresse contínuo e falta de descanso adequado.

Quando o corpo e a mente apresentam sinais claros de exaustão, o médico avalia a situação e pode emitir o atestado de cansaço.

Entre os principais sintomas estão cansaço extremo, dores constantes, insônia, falta de energia, estresse intenso e crises de ansiedade no ambiente profissional. Além disso, esses sinais indicam que o organismo já sofre impacto direto da rotina de trabalho.

Atestado de cansaço tem validade legal

O atestado de cansaço possui validade jurídica desde que um profissional de saúde realize a avaliação clínica e registre o diagnóstico. Dessa forma, a empresa deve aceitar o documento e respeitar o período de afastamento indicado.

Além disso, a legislação não faz distinção entre doenças físicas e mentais quando existe comprovação médica. Portanto, quadros de fadiga, esgotamento e estresse ocupacional também justificam o direito ao descanso.

Excesso de trabalho pode adoecer o trabalhador

O excesso de trabalho afeta diretamente a saúde física e psicológica do trabalhador. Pressão constante, jornadas longas e ausência de pausas aumentam o risco de esgotamento ao longo do tempo.

Por isso, reconhecer os sinais de exaustão se torna essencial. Ao procurar atendimento médico, o trabalhador protege a própria saúde e garante acesso aos direitos previstos, incluindo o afastamento temporário quando necessário.

