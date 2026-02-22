Carros autônomos começam a se espalhar e viram tendência para o futuro

O que antes parecia coisa de filme está deixando o campo das promessas e ganhando as ruas em diferentes países

Gabriel Dias - 22 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Energia Limpa)

O que antes parecia coisa de filme — entrar em um carro e deixar que ele “dirija sozinho” — está deixando o campo das promessas e ganhando as ruas.

Em diferentes países, serviços de robotáxi e sistemas avançados de direção autônoma já operam em fases de testes e comercialização, enquanto empresas investem pesado em infraestrutura e expansão.

O resultado é um movimento claro: carros autônomos começam a se espalhar e se tornam uma das principais apostas para transformar a mobilidade, o transporte e a logística nos próximos anos.

Por que os carros autônomos estão avançando agora?

A disseminação dos carros autônomos tem dois motores principais: maturidade tecnológica e pressão por eficiência.

Sensores, câmeras, radares e softwares de inteligência artificial evoluíram a ponto de permitir a condução automatizada em cenários específicos.

Ao mesmo tempo, cidades e empresas buscam reduzir custos operacionais, melhorar o fluxo urbano e aumentar a segurança.

Um sinal dessa corrida é a expansão anunciada por empresas de robotáxi. A Waymo, por exemplo, vem ampliando seu alcance e iniciou operações em novas cidades dos EUA, com planos de abrir o serviço ao público em etapas seguintes.

Apesar do entusiasmo, o caminho para a autonomia total ainda enfrenta desafios regulatórios e éticos significativos.

A transição do motorista humano para o software exige que governos criem legislações claras sobre a responsabilidade em acidentes e padrões rigorosos de cibersegurança.

O que começou como ficção científica está, finalmente, redesenhando o mapa das nossas cidades e a forma como interagimos com o espaço urbano.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

