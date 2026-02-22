Prato cremoso de frango: receita fácil e rápida para salvar o seu almoço
Com ingredientes simples e preparo descomplicado, esse frango cremoso transforma o básico em um almoço especial e cheio de sabor
Tem dia em que o almoço precisa ser prático, mas sem perder o sabor de comida feita com carinho.
É justamente nessas horas que um prato cremoso de frango entra em cena e transforma ingredientes simples em uma refeição farta, aromática e irresistível.
Popular em muitas casas nordestinas, essa receita combina frango desfiado bem temperado com um creme aveludado feito a partir do próprio caldo do cozimento.
O resultado? Uma panela cheia, que alimenta a família toda e ainda deixa gostinho de quero mais.
Ingredientes
Para a base temperada, você vai precisar de:
- 1 cebola inteira picada;
- 2 dentes de alho picados ou amassados;
- Sal a gosto;
- ½ xícara de pimentão picado;
- Curry a gosto;
- 1 tomate inteiro picado, com sementes;
- 1 lata de milho-verde escorrido;
- 500 g de frango cozido e desfiado;
- Pimenta-do-reino a gosto;
- Cheiro-verde a gosto.
Já para o creme:
- 3 colheres (sopa) de manteiga;
- 3 colheres (sopa) de farinha de trigo sem fermento;
- 500 mL do caldo do cozimento do frango;
- 300 mL de leite integral;
- Sal e pimenta-do-reino a gosto;
- Cheiro-verde a gosto.
Modo de preparo
Primeiramente, aqueça um fio de azeite em uma panela e refogue a cebola com o alho até ficarem macios e perfumados.
Em seguida, acrescente o pimentão, o curry, o tomate e o milho-verde.
Misture bem por cerca de um minuto para, assim, realçar os sabores.
Logo depois, adicione o frango desfiado, ajuste o sal, coloque a pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde.
Mexa tudo com cuidado e, então, reserve essa base temperada.
Enquanto isso, em outra panela, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo constantemente até formar uma mistura homogênea.
Na sequência, incorpore o caldo do frango aos poucos e, posteriormente, o leite, sem parar de mexer, até o creme ganhar consistência e ficar completamente liso.
Quando o molho estiver encorpado, volte o frango temperado para a panela.
Misture bem e deixe cozinhar por cerca de cinco minutos, mexendo ocasionalmente.
Por fim, ajuste os temperos, acrescente cheiro-verde e desligue o fogo.
Combina com o quê?
Esse prato cremoso de frango é versátil e combina com acompanhamentos clássicos:
- Arroz branco soltinho
- Arroz com brócolis
- Farofa simples
Além disso, a receita rende bastante, o que a torna perfeita para almoços em família ou para preparar e guardar para a semana.
Por que faz tanto sucesso?
O segredo está na união de duas etapas bem executadas: um refogado intenso e um creme preparado com o próprio caldo do frango.
Essa combinação cria uma textura aveludada e um sabor marcante, mas equilibrado.
Outro ponto forte é a possibilidade de adaptação. Dá para acrescentar ervilha, azeitona ou ajustar os temperos conforme o gosto da casa.
Assim, cada família pode dar seu toque especial à receita.
Prático, reconfortante e cheio de sabor, o prato cremoso de frango prova que não é preciso complicar para servir um almoço digno de repetição.
