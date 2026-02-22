Prato cremoso de frango: receita fácil e rápida para salvar o seu almoço

Com ingredientes simples e preparo descomplicado, esse frango cremoso transforma o básico em um almoço especial e cheio de sabor

Isabella Victória -
(Foto; Reprodução/Youtube/Gabriel Freitas)

Tem dia em que o almoço precisa ser prático, mas sem perder o sabor de comida feita com carinho.

É justamente nessas horas que um prato cremoso de frango entra em cena e transforma ingredientes simples em uma refeição farta, aromática e irresistível.

Popular em muitas casas nordestinas, essa receita combina frango desfiado bem temperado com um creme aveludado feito a partir do próprio caldo do cozimento.

O resultado? Uma panela cheia, que alimenta a família toda e ainda deixa gostinho de quero mais.

Ingredientes

Para a base temperada, você vai precisar de:

  • 1 cebola inteira picada;
  • 2 dentes de alho picados ou amassados;
  • Sal a gosto;
  • ½ xícara de pimentão picado;
  • Curry a gosto;
  • 1 tomate inteiro picado, com sementes;
  • 1 lata de milho-verde escorrido;
  • 500 g de frango cozido e desfiado;
  • Pimenta-do-reino a gosto;
  • Cheiro-verde a gosto.

Já para o creme:

  • 3 colheres (sopa) de manteiga;
  • 3 colheres (sopa) de farinha de trigo sem fermento;
  • 500 mL do caldo do cozimento do frango;
  • 300 mL de leite integral;
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto;
  • Cheiro-verde a gosto.

Modo de preparo

Primeiramente, aqueça um fio de azeite em uma panela e refogue a cebola com o alho até ficarem macios e perfumados.

Em seguida, acrescente o pimentão, o curry, o tomate e o milho-verde.

Misture bem por cerca de um minuto para, assim, realçar os sabores.

Logo depois, adicione o frango desfiado, ajuste o sal, coloque a pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde.

Mexa tudo com cuidado e, então, reserve essa base temperada.

Enquanto isso, em outra panela, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo constantemente até formar uma mistura homogênea.

Na sequência, incorpore o caldo do frango aos poucos e, posteriormente, o leite, sem parar de mexer, até o creme ganhar consistência e ficar completamente liso.

Quando o molho estiver encorpado, volte o frango temperado para a panela.

Misture bem e deixe cozinhar por cerca de cinco minutos, mexendo ocasionalmente.

Por fim, ajuste os temperos, acrescente cheiro-verde e desligue o fogo.

Combina com o quê?

Esse prato cremoso de frango é versátil e combina com acompanhamentos clássicos:

  • Arroz branco soltinho
  • Arroz com brócolis
  • Farofa simples

Além disso, a receita rende bastante, o que a torna perfeita para almoços em família ou para preparar e guardar para a semana.

Por que faz tanto sucesso?

O segredo está na união de duas etapas bem executadas: um refogado intenso e um creme preparado com o próprio caldo do frango.

Essa combinação cria uma textura aveludada e um sabor marcante, mas equilibrado.

Outro ponto forte é a possibilidade de adaptação. Dá para acrescentar ervilha, azeitona ou ajustar os temperos conforme o gosto da casa.

Assim, cada família pode dar seu toque especial à receita.

Prático, reconfortante e cheio de sabor, o prato cremoso de frango prova que não é preciso complicar para servir um almoço digno de repetição.

Isabella Victória

Estudante de Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO no Portal 6. Atua na produção de conteúdo otimizado para a web, com interesse em curiosidades, comportamento, tendências digitais e temas do cotidiano, sempre com uma abordagem leve, clara e informativa.

