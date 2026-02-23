Começa prazo de recadastramento obrigatório para comerciantes de áreas públicas em Anápolis; veja passo a passo

Em caso de irregularidades, município poderá aplicar sanções como suspensão da atividade, revogação da autorização ou retirada da estrutura

Davi Galvão Davi Galvão -
Rua Engenheiro Portela, região central de Anápolis (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)
Rua Engenheiro Portela, região central de Anápolis (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Começa nesta segunda-feira (23) o prazo para o recadastramento obrigatório de comerciantes que utilizam áreas públicas em Anápolis.

A medida, determinada pela Prefeitura, exige que permissionários, ambulantes e responsáveis por estruturas fixas ou móveis atualizem os dados cadastrais e regularizem a situação junto ao município.

O procedimento inclui etapa online e atendimento presencial no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (Ceitec).

Leia também

O cadastro deve ser feito inicialmente por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela administração municipal.

Após o preenchimento, o interessado precisa comparecer ao Ceitec, no departamento de Fiscalização de Posturas, para assinatura da documentação.

A exigência estabelece prazo de 90 dias a partir da publicação e abrange todas as modalidades de comércio instaladas em espaços públicos.

Nestas, incluem-se feiras livres e noturnas, comércio ambulante, food trucks, trailers, quiosques, bancas, barracas, estruturas fixas ou móveis, além de atividades temporárias ou permanentes.

Para concluir o recadastramento, o comerciante deve apresentar identificação do permissionário, descrição da atividade exercida, localização exata do ponto, documentação sanitária e ambiental, registro fotográfico atualizado, termo de responsabilidade e comprovação da situação de débitos junto ao município.

O decreto também determina a padronização visual das estruturas, com critérios relacionados a dimensões, materiais, cores, tipologia, higiene, segurança e acessibilidade. O prazo mínimo para adequação é de 180 dias.

Motivação

O prefeito Márcio Corrêa (PL) editou o decreto após identificar irregularidades, como a sublocação de pontos públicos.

“Não vamos permitir que espaços públicos virem fonte de renda para quem não está trabalhando. A concessão existe para quem realmente exerce a atividade no local”, afirmou à época.

Com a nova regulamentação, o município instituiu o Cadastro Municipal de Uso Comercial de Áreas Públicas, que passa a concentrar, de forma única e centralizada, as informações sobre ocupação comercial.

A ausência de recadastramento não resulta em cassação automática da permissão, mas pode gerar abertura de procedimento administrativo.

Em caso de irregularidades, o município poderá aplicar sanções como suspensão da atividade, revogação da autorização ou retirada da estrutura, uma vez que as permissões não garantem direito adquirido e podem ser revistas conforme o interesse público.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.