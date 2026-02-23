Conheça a verdura que ajuda a emagrecer, reduzindo o inchaço e combate a retenção de líquido

Com baixo valor calórico e rica em fibras e potássio, essa hortaliça pode ajudar na digestão e na redução da retenção de líquidos

Isabella Victória - 23 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Glowchef.com)

Há dias em que a balança nem precisa subir para avisar: o corpo parece mais pesado, a roupa aperta e o abdômen fica visivelmente inchado.

Nem sempre isso significa ganho de gordura — muitas vezes, é apenas retenção de líquido e digestão lenta.

E é justamente nesse ponto que uma verdura pouco explorada pode se tornar aliada da rotina alimentar.

Com aroma delicado que lembra anis e sabor levemente adocicado, o funcho (Foeniculum vulgare) vem conquistando espaço na cozinha pela sua versatilidade.

Além disso, a planta também se destaca por seus possíveis efeitos positivos no organismo.

Por que o funcho pode ajudar no emagrecimento?

O funcho não é uma solução milagrosa, mas pode contribuir dentro de um plano alimentar equilibrado.

Isso acontece porque reúne três características importantes:

Baixo valor calórico Boa quantidade de fibras Presença de potássio

As fibras ajudam a prolongar a sensação de saciedade e favorecem o funcionamento intestinal.

Já o potássio auxilia no equilíbrio de líquidos do corpo, o que pode colaborar na redução do inchaço.

Além disso, a verdura contém compostos antioxidantes e vitamina C, que participam de processos ligados ao metabolismo e à saúde celular.

Menos inchaço, mais leveza

Entre os benefícios mais associados ao consumo do funcho estão:

Auxílio na digestão

Redução de gases

Sensação de menor distensão abdominal

Leve ação diurética natural

Essa combinação favorece a diminuição da retenção hídrica, especialmente quando o consumo é acompanhado de hidratação adequada e redução de excesso de sal na dieta.

Como incluir no dia a dia

Uma das vantagens do funcho é a versatilidade.

Para preservar melhor os nutrientes mais sensíveis ao calor, muitos especialistas sugerem o consumo cru.

Algumas formas simples de usar:

Fatiado bem fino em saladas

Refogado rapidamente como acompanhamento

Em risotos e molhos

Em infusão com as sementes levemente amassadas

O bulbo pode ser aproveitado quase integralmente, o que facilita o uso frequente na cozinha.

Quem deve ter cautela?

Apesar de ser considerado seguro quando consumido como alimento, o funcho exige atenção em situações específicas.

Grávidas, em fase de amamentação ou em tratamento hormonal, devem conversar com um profissional de saúde antes de aumentar o consumo ou utilizar como óleo essencial.

Além disso, indivíduos com histórico de câncer hormônio-dependente também precisam de orientação médica.

No fim das contas, o funcho pode ser um aliado interessante para quem busca reduzir o inchaço e melhorar a digestão.

Entretanto, como qualquer alimento funcional, seus efeitos aparecem quando fazem parte de um estilo de vida equilibrado — e não como solução isolada.

