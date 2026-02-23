Conheça as fazendas que estão a leilão por mais de R$ 25 milhões em Goiás

Propriedades rurais contam com áreas de pastagem, seringais e estrutura completa para atividades agropecuárias

Ícaro Gonçalves - 23 de fevereiro de 2026

Fazendas possuem cultivo consolidado de seringueiras (Foto: Breno Lobato/Embrapa)

Duas fazendas avaliadas em mais de R$ 26 milhões vão a leilão em Goiás no próximo mês de março. As propriedade ficam no município de Cachoeira Alta, no Sudoeste goiano, conhecido pela forte produção agrícola no estado.

Chamada de Fazenda Santa Maria, o terreno tem ao todo 475 hectares e conta com uma particularidade: além da pecuária, a propriedade é usada para heveicultura, ou seja, o cultivo da seringueira para produção de látex.

Serão dois lotes leiloados pela Topo Leilões, em datas distintas. O primeiro lote corresponde a uma área de 19 alqueires, sem benfeitorias, sendo 16 alqueires de terras de campo e 2 alqueires de terras de cultura, com perfil produtivo consolidado na heveicultura.

Este lote deve ir para o 1º leilão no dia 5 de março de 2026, pelo valor avaliado de R$ 5.067.455,71.

Já o segundo lote corresponde a uma área de 456 hectares, com sítio rústico, casa de morada, currais, chiqueiro e cercas internas e de divisa. A propriedade está avaliada em R$ 21.785.839,92, e será ofertada em 1º leilão no dia 6 de março de 2026.

Segundo a leiloeira, a fazenda tem ampla área destinada a pastagens e seringais, além de trechos de vegetação nativa e áreas de preservação permanente, sendo uma oportunidade para investidores e produtores rurais que buscam ativos de grande porte no Sudoeste goiano.

“Quem procura terras para atividades agropecuárias, o leilão é imperdível. São propriedades muito bem localizadas e com preços competitivos”, conta Guilherme Toporoski, leiloeiro responsável pela disputa.

