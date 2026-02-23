Feirão Limpa Nome: mais de 4,6 milhões de goianos podem renegociar dívidas com até 99% de desconto; veja como

Davi Galvão - 23 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de cartões de créditos (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O 35º Feirão Serasa Limpa Nome começa nesta segunda-feira (23) com foco na renegociação de dívidas em todo o país, com descontos de até 99%.

As pendências contempladas incluem débitos com bancos, cartões de crédito, financeiras, contas básicas como água, luz e gás, operadoras de telefonia e empresas securitizadoras, entre outros segmentos.

Em Goiás, os principais débitos estão concentrados em bancos e cartões (26,69%), financeiras (20,12%) e serviços (16,26%).

Segundo a organização do feirão, mais de 4,6 milhões de pessoas no estado podem acessar propostas de negociação.

Em todo o Brasil, 81,3 milhões de consumidores estão negativados neste início de ano. Sendo que, em Goiás, são 2,6 milhões de pessoas nesta condição, acumulando 9,8 milhões de dívidas que somam R$ 17,3 bilhões.

Entre os atrativos desta edição está a possibilidade de pagamento via Pix, com baixa instantânea da negativação.

Segundo a organização, a regularização pode refletir imediatamente no Serasa Score, aumentando as chances de acesso ao crédito.

Como negociar e o que não entra no feirão

As negociações através do Serasa Limpa Nome são gratuitas e podem ser feitas:

-Pelo site e aplicativo da Serasa (Android e iOS)

-Pelo WhatsApp oficial (11) 99575-2096 ou pelo telefone 3003-6300 (capitais e regiões metropolitanas)

-Pelo atendimento em Libras por videochamada

-Pelo telefone 0800 591 5161 (disponível de 25 de março a 1º de abril)

-Presencialmente nas agências dos Correios durante o período do feirão

Não é possível renegociar dívidas protestadas em cartório, débitos ativos com o governo, cheques sem fundo e casos de falência. Nesses casos, o consumidor deve procurar diretamente o cartório, a empresa credora ou a Receita Federal.

Antes de fechar acordo, o consumidor pode consultar gratuitamente a existência de pendências por meio do Extrato Serasa, disponível nos canais oficiais da empresa, que reúne informações sobre negativações, protestos, cheques sem fundo, ações judiciais ou falências vinculadas ao CPF.

