Trabalhador que morreu no Belas Artes era terceirizado e tinha 72 anos

Caso foi classificado como tombamento após uma carretinha de coleta de lixo cair sobre o profissional durante o expediente

Da Redação - 23 de fevereiro de 2026

Abimael Oliveira da Silva tinha 72 anos e era terceirizado do Condomínio Belas Artes. (Foto: Reprodução)

O trabalhador que morreu no Condomínio Residencial Belas Artes em Anápolis era terceirizado e tinha 72 anos. Ele foi identificado como Abimael Oliveira da Silva.

O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (23), dentro do condomínio, na Rua Athos Bulcão. O caso foi classificado como tombamento após uma carretinha de coleta de lixo cair sobre o trabalhador durante o expediente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local pelo médico responsável.

A Polícia Militar (PM) atendeu à ocorrência, e o caso foi remetido à Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), que ficará responsável pela apuração das circunstâncias.

Em nota, a administração do condomínio informou que a vítima prestava serviços por meio de empresa terceirizada e manifestou pesar pela morte.

Confira a nota na íntegra:

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de nosso estimado colaborador, que prestava serviços à empresa Elite. Neste momento de imensa dor, manifestamos nossa solidariedade e sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho. Sua dedicação, profissionalismo e contribuição durante o período em que esteve conosco deixarão lembranças e reconhecimento por parte de todos. Nos unimos em respeito e gratidão por sua trajetória e pelo trabalho desempenhado com compromisso e responsabilidade. Que seus familiares e entes queridos encontrem conforto e força para atravessar este momento tão difícil.”

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!