Aprenda como fazer ovo cozido sem precisar de água nem panela

Método simples e prático reduz a bagunça, economiza tempo e garante o ovo cozido no ponto certo

Layne Brito - 24 de fevereiro de 2026

Quem nunca colocou água para ferver, se distraiu por um minuto e só lembrou do ovo quando a panela já estava secando? O clássico “ovo cozido” parece simples, mas, na prática, dá trabalho: exige água, panela, tempo de espera e ainda deixa aquela sujeira para lavar depois.

A boa notícia é que existe um jeito muito mais prático de preparar ovos cozidos sem água e sem fogão, usando um eletrodoméstico que já virou queridinho nas cozinhas: a airfryer.

O método é direto e funciona justamente por causa da circulação de ar quente do aparelho, que cozinha o ovo por igual.

Para fazer, basta colocar os ovos no cesto (sem empilhar), ajustar a temperatura para cerca de 160°C e programar o tempo conforme o ponto desejado: 10 a 12 minutos para gema mais cremosa, 13 a 15 minutos para gema mais firme.

Como cada airfryer pode variar, o ideal é testar uma vez e “calibrar” o tempo perfeito para sua rotina.

Assim que o tempo acabar, um detalhe importante melhora muito o resultado: retire os ovos e coloque imediatamente em um recipiente com água fria e gelo por alguns minutos.

Além de interromper o cozimento, isso facilita na hora de descascar e ajuda a evitar aquela borda esverdeada na gema, que aparece quando o ovo passa do ponto.

E tem mais: esse truque também é ótimo para quem quer praticidade no dia a dia. Dá para fazer vários ovos de uma vez e deixar na geladeira para lanches, saladas e marmitas da semana.

Sem panela no fogo, sem água fervendo e sem estresse, só uma solução rápida para manter a proteína em dia.

