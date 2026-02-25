Mulher mais velha do mundo viveu até os 122 anos e viu toda a família partir

Longevidade recorde da francesa ainda é considerada um caso raro pela comunidade científica

Gabriel Dias - 25 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Brut America)

A história de Jeanne Calment é daquelas que viram filme e impressiona não só pela idade que a consagrou, mas pelo contexto que a envolve.

A francesa viveu 122 anos e 164 dias — a pessoa mais velha do mundo — e se tornou referência em estudos sobre envelhecimento.

Nascida em 1875 e falecida em 1997 (quase atravessando três séculos), presenciou diversas transformações profundas da sociedade: viu o telefone se popularizar, acompanhou o surgimento do avião, enfrentou pandemias e sobreviveu às duas grandes guerras mundiais.

Entre os episódios mais curiosos de sua trajetória, há um que impressiona: Jeanne encontrou Vincent van Gogh ainda quando era jovem. O artista visitou a loja de tecidos da família e, anos depois, foi descrito por ela como “sujo, mal vestido e mal-humorado”.

Outro fator que chama atenção eram os hábitos pessoais de Jeanne, que fumava, apreciava vinho com frequência e consumia cerca de 900 gramas de chocolate por semana.

Esses costumes, no entanto, não são apontados por especialistas como responsáveis por sua longevidade. Pelo contrário: médicos destacam que o caso dela é uma exceção.

Pesquisadores da área de envelhecimento indicam que fatores como genética, ambiente, acesso a cuidados de saúde e aspectos psicológicos desempenham papel central na expectativa de vida.

Outro aspecto marcante foi o fato de ter sobrevivido ao marido, à filha e ao neto, tornando-se a última representante direta de sua família — um dado que reforça o caráter incomum de sua trajetória.

Questionada sobre o segredo de viver tanto, Jeanne costumava mencionar a importância de manter a mente ativa, preservar o bom humor e evitar o estresse excessivo. Sua frase mais conhecida resume essa postura: “Se você não pode fazer nada a respeito, não se preocupe”.

Cheia de pensamentos estoicos, a caminhada de Jeanne segue cativando. Seu caso é lembrado como uma rara combinação de fatores que desafia estatísticas e impressiona todos que buscam explicações.

