Filha de agiota assassinada em Anápolis se entrega após suspeita de matar o avô e deixar avó em estado grave

Menor estava acompanhada dos advogados e foi encaminhada pela Polícia Civil para Porto Velho (RO)

Adolescente se entregou após ter atirado contra os avós. (Foto: Redes Sociais)
A adolescente de 17 anos suspeita de ter assassinado o avô a tiros e deixado a avó em estado grave, em Ariquemes (RO), se entregou às autoridades no final da noite desta quarta-feira (25), acompanhada dos advogados. A menor é filha de Rosineide Lucas dos Santos, agiota que foi morta em um posto de combustível da Avenida São Francisco, em Anápolis, ainda em 2023.

Em entrevista à tvpcanal 35, a defesa da menor afirmou ter sido procurada pela própria jovem, logo após o crime, já com intenção de se apresentar às autoridades.

Um ponto levantado durante a conversa foi o receio de que ela pudesse sofrer alguma represália ou linchamento por parte da população.

A defesa também disse que aguarda acesso a todo o caso para que possa se pronunciar de forma oficial.

O avô, José Lucas dos Santos Filho, morreu no local. Já a avó, Maria Aparecida Gina dos Santos, foi baleada na boca e no peito e, segundo a família, segue em estado grave na UTI do município.

O crime

Portal 6 apurou que o crime aconteceu após a adolescente chamar os avós para uma conversa, supostamente envolvendo a administração de um seguro de vida deixado pela mãe.

A menor, que segundo uma familiar sempre esteve envolta em violência, muito por conta da atividade exercida por Rosineide, andava armada apesar da idade, tendo efetuado os disparos contra os familiares.

O avô morreu no local, mas a avó conseguiu acionar o socorro médico e até mesmo falar com familiares antes de ser hospitalizada.

O corpo de José Lucas dos Santos Filho será levado para Salmorão (SP), onde será enterrado ao lado de familiares e também da filha, morta em Anápolis.

A Polícia Civil (PC) encaminhou a adolescente para Porto Velho (RO) e irá investigar o caso.

Morte da agiota

Imagens mostram momento em que Rosineide Lucas dos Santos, de 41 anos, foi assassinada em posto de gasolina, em Anápolis. (Montagem/Reprodução)

O assassinato à tiros, em plena luz do dia, no posto situado em uma das vias mais movimentadas de Anápolis, chocou a população.

As cenas, registradas pelas câmeras de segurança do local, mostram o discussões entre a vítima Rosineide Lucas dos Santos e o autor, momentos antes da execução.

Ao tentar sair com o carro, o autor dos disparos é fechado pela caminhonete de Rosineide, que desce e vai em direção à ele. Ao se aproximar, o homem dispara quatro vezes contra ela, uma na cabeça, duas no pescoço e outra no ombro.

O suspeito ainda confirmou que o desentendimento ocorrido seria devido à uma dívida que ele tinha com Rosineide, a qual estaria sendo cobrada através de ameaças.

