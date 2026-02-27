Carrefour chama a polícia e cliente é preso em Anápolis

Homem foi detido por seguranças após tentar sair do supermercado com ferramentas e chuveiro elétrico sem pagar

Pedro Ribeiro - 27 de fevereiro de 2026

Unidade do Carrefour em Anápolis, na Avenida Brasil Norte. (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso após ser flagrado tentando sair com produtos sem pagar em um supermercado localizado na Avenida Brasil Norte, no Setor Central de Anápolis.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo gerente do estabelecimento, que informou que o suspeito havia sido detido pelos seguranças da loja. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a ocorrência.

Entre os itens apreendidos estavam um kit de parafusadeira da marca Tramontina, um kit de alicates e um chuveiro elétrico da marca Lorenzetti.

O valor total das mercadorias é de R$ 609,79.

O suspeito foi abordado dentro do estabelecimento pelos policiais e encaminhado à Central de Flagrantes.

A prisão foi efetuada e o homem foi autuado por tentativa de furto.

Os produtos foram recuperados e devolvidos ao supermercado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!