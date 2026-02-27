Publicado edital de processo seletivo com vagas de trabalho no Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis

Seleção terá prova online, análise curricular e entrevista; salários podem ultrapassar R$ 2 mil

Pedro Pedro Ribeiro -
Fachada do Hospital Municipal Alfredo Abrahão. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Foi publicado o edital do processo seletivo da Fundação Universitária Evangélica (FUNEV) para contratação de profissionais que irão atuar no Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA), em Anápolis.

De acordo com o documento, as inscrições estarão abertas entre os dias 02 e 17 de março de 2026, até às 23h59, e deverão ser feitas exclusivamente pela plataforma online da FUNEV.

As vagas são para os cargos de motorista de ambulância e recepcionista, ambos com carga horária de 44 horas semanais.

O salário para motorista é de R$ 2.041,08, com 20 vagas previstas. Já para recepcionista, o salário é de R$ 1.783,10, com 30 vagas.

O processo seletivo contará com prova online, pontuação curricular e entrevista.

A data prevista para aplicação da prova é 19 de março, e o resultado final deve ser divulgado em 22 de abril.

Clique aqui para se inscrever.

Confira o edital completo.

