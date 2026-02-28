O centro histórico onde a maré invade as ruas de pedra e encanta turistas com “espelho d’água”

O encontro entre arquitetura colonial e maré alta forma um espetáculo visual que atrai turistas o ano inteiro

Gabriel Dias - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube/O Diário da Viagem)

Imagine caminhar por ruas de pedra do século XVIII e, de repente, ver o mar avançar lentamente até cobrir parte do caminho.

Não é enchente, nem acidente geográfico. Em Paraty, isso faz parte do espetáculo. No centro histórico da cidade fluminense, a maré sobe e transforma as vias em verdadeiros espelhos d’água.

O fenômeno acontece de forma natural e controlada, resultado da própria estrutura urbana planejada durante o período colonial.

Paraty preserva um dos conjuntos arquitetônicos coloniais mais emblemáticos do Brasil. Suas ruas foram projetadas em nível ligeiramente inferior ao do mar, permitindo que a água invadisse o centro histórico em momentos específicos da maré cheia.

Ao contrário do que muitos imaginam, não se trata de falha estrutural. O avanço da água ajuda, inclusive, na limpeza das vias de pedra, em um sistema que integra natureza e urbanismo de maneira singular.

O efeito visual é o que mais impressiona. Com a lâmina d’água refletindo casarões brancos, portas coloridas e igrejas históricas, o chão se transforma em espelho.

Turistas aguardam o momento exato da maré para fotografar o fenômeno, que altera completamente a paisagem. A água não permanece por muito tempo. Conforme a maré recua, as ruas voltam ao normal, retomando o fluxo de pedestres e visitantes.

O centro histórico de Paraty é conhecido por suas ruas de pedra irregulares, fachadas coloniais preservadas e atmosfera que remete aos séculos passados. A presença do mar reforça essa identidade, tornando o passeio ainda mais marcante.

Em um país repleto de paisagens marcantes, o centro histórico de Paraty oferece uma experiência rara: caminhar por ruas que, por alguns instantes, se transformam em reflexo do próprio céu.

